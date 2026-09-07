U20 Việt Nam xuống hạng cùng đối thủ nào?

(VTC News) -

Ngày 7/9, U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 với 3 trận toàn thua và đứng cuối bảng C. Theo thể thức mới, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi không chỉ lỡ vé dự vòng chung kết mà còn phải xuống chơi tại Development Phase (Giai đoạn Phát triển) ở kỳ đấu tiếp theo. Giai đoạn này đóng vai trò giống như vòng sơ loại, dành cho những đội bóng có thành tích kém nhất của các vòng loại trước đó.

Development Phase của vòng loại U20 châu Á 2029 dự kiến có 11 đội gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Philippines, Bangladesh, Hong Kong (Trung Quốc), Bắc Mariana, Bhutan, Macau (Trung Quốc), Sri Lanka và Brunei.

Trong số này, Việt Nam, Campuchia, Lào, Bangladesh, Philippines và Hong Kong (Trung Quốc) là 6 đội phải rời Qualification Phase (Giai đoạn Vòng loại) sau kỳ giải 2027. Năm đội còn lại tiếp tục ở Development Phase do không giành được suất thăng hạng.

U20 Việt Nam toàn thua 3 trận ở vòng loại U20 châu Á 2027, nhận vé xuống hạng. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, U20 Việt Nam sẽ không phải lần lượt đối đầu với cả 10 đội còn lại. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ bốc thăm, chia các đội thành ba bảng và tổ chức các trận đấu theo hình thức tập trung. Theo thể thức hiện hành, hai đội đứng đầu mỗi bảng tại Development Phase sẽ giành quyền thăng lên Qualification Phase ở kỳ kế tiếp.

Điều đó đồng nghĩa với việc U20 Việt Nam cần kết thúc bảng đấu của mình ở một trong hai vị trí dẫn đầu tại Development Phase 2029 để trở lại Qualification Phase 2031, qua đó có cơ hội cạnh tranh vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2031.

Kết quả vòng loại năm nay cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các đội U20 Đông Nam Á. Việt Nam, Campuchia, Lào và Philippines cùng phải xuống Development Phase, trong khi ba đại diện khác của khu vực giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Trong đó, U20 Indonesia đứng đầu bảng H để giành vé trực tiếp. U20 Thái Lan và U20 Malaysia cũng vượt qua vòng loại khi nằm trong nhóm bảy đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Như vậy, Indonesia, Thái Lan và Malaysia là ba đại diện Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết.

Ở chiều ngược lại, U20 Singapore và U20 Myanmar bắt đầu kỳ đấu 2027 từ Development Phase nhưng đều giành quyền thăng hạng. Singapore đứng nhì bảng J sau Đài Bắc Trung Hoa, còn Myanmar dẫn đầu bảng K với thành tích toàn thắng. Cả hai vì thế sẽ góp mặt tại Qualification Phase U20 châu Á 2029.