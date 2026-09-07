U20 Việt Nam xuống hạng, HLV Yutaka Ikeuchi xin lỗi người hâm mộ

(VTC News) -

Tối 6/9, U20 Việt Nam khép lại hành trình ở vòng loại U20 châu Á 2027 bằng thất bại 1-3 trước U20 Iran. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi không được tham dự vòng chung kết, thậm chí bị đẩy xuống hạng đấu thấp nhất trong mô hình vòng loại U20 châu Á.

“Chúng tôi đã tính toán các phương án để đạt được kết quả tốt nhất, nhưng tiếc là mục tiêu đó đã không hoàn thành. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ”, nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ sau lượt trận cuối bảng C trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi. (Ảnh: VFF)

Ở trận gặp U20 Iran, U20 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi sớm tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi không duy trì được thế trận khi đối thủ gia tăng sức ép trong hiệp hai. Đội chủ nhà nhận 3 bàn thua và thất bại với tỷ số 1-3.

“Chúng tôi đã sớm nắm bắt được cơ hội để ghi bàn mở tỷ số và thi đấu khá tốt ở giai đoạn đầu trận. Đó là một khởi đầu tương đối thuận lợi theo đúng kịch bản đề ra. Tuy nhiên, sang hiệp 2, chúng tôi đã không thể kiểm soát và ngăn chặn được sức ép cũng như sức mạnh của đối thủ. Đây là điều rất đáng tiếc”, ông nói.

Thất bại khiến U20 Việt Nam không đạt mục tiêu đề ra tại vòng loại. Sau 3 lượt trận, dù được chơi trên sân nhà, các cầu thủ trẻ Việt Nam không giành được điểm nào trước U20 Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran. U20 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn, trong khi thủng lưới tới 8 lần.

Dù vậy, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng giải đấu vẫn mang lại nhiều giá trị cho các cầu thủ trẻ.

“Tôi tin rằng lứa cầu thủ này hoàn toàn có tương lai và tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, điều các em còn thiếu rõ nhất lúc này chính là kinh nghiệm thi đấu thực chiến.Việc được đối đầu với những đối thủ mạnh tại giải đấu này chính là bài học và tích lũy kinh nghiệm quý báu để các em trưởng thành hơn”, ông nhận xét.

HLV Yutaka Ikeuchi cũng đánh giá cao nỗ lực của các học trò trong suốt giải đấu. Dù kết quả cuối cùng không như mong muốn, ông cho rằng những trận đấu có tính cạnh tranh cao sẽ giúp lứa cầu thủ này tích lũy thêm bản lĩnh và kinh nghiệm.