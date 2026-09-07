Bị chất vấn vì không dùng cầu thủ Sông Lam Nghệ An, HLV U20 Việt Nam lý giải

(VTC News) -

Tối 6/9, U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng thất bại 1-3 trước U20 Iran. Kết quả này khiến đội tuyển không thể giành vé dự vòng chung kết, đồng thời phải xuống hạng đấu thấp nhất trong hệ thống vòng loại U20 châu Á.

Trong thời gian diễn ra giải đấu, việc một số cầu thủ nổi bật của U19 Sông Lam Nghệ An, trong đó có những thành viên của đội bóng vừa giành chức vô địch U19 quốc gia, không thể góp mặt tại vòng loại trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi khẳng định đây không phải là vấn đề xuất phát từ lựa chọn chuyên môn của ban huấn luyện.

“Không phải là ban huấn luyện không lựa chọn các cầu thủ SLNA. Bản thân tôi rất muốn có sự phục vụ của họ. Tuy nhiên, các cầu thủ đó phải làm nhiệm vụ cùng CLB chủ quản để chuẩn bị và thi đấu tại V.League. Vì vậy, họ không thể lên tập trung cùng đội tuyển đợt này”, HLV Yutaka Ikeuchi giải thích.

Một số cầu thủ nổi bật của U19 Sông Lam Nghệ An, trong đó có những thành viên của đội bóng vừa giành chức vô địch U19 quốc gia, không thể góp mặt tại vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Theo danh sách 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2027, SLNA vẫn có một đại diện là thủ môn Trần Văn Đạt. Bên cạnh đó, Lê Tấn Dũng - cầu thủ từng thuộc biên chế SLNA - cũng được triệu tập nhưng hiện đã chuyển sang thi đấu cho CLB Hưng Yên.

Trước khi HLV Yutaka Ikeuchi chốt danh sách dự vòng loại, một loạt cầu thủ trẻ SLNA từng được gọi lên đội tuyển, gồm Nguyễn Bảo Ngọc, Hoàng Minh Hợi, Nguyễn Tấn Minh, Trần Đông Thức, Bạch Trọng Dương, Trần Văn Đạt, Lê Tấn Dũng và Trần Quốc Hòa.

Sau quá trình sàng lọc, Tấn Dũng và Văn Đạt là hai cầu thủ được giữ lại. Những trường hợp còn lại không góp mặt tại vòng loại vì những nguyên nhân khác nhau.

Nguyễn Bảo Ngọc, Hoàng Minh Hợi và Nguyễn Tấn Minh phải trở về hội quân cùng đội một SLNA để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong khi đó, Trần Quốc Hòa không thể tham dự do gặp chấn thương trước thời điểm vòng loại khởi tranh. Trần Đông Thức và Bạch Trọng Dương không được lựa chọn vào danh sách cuối cùng vì lý do chuyên môn.

Đáng chú ý, vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra trong thời điểm các CLB chuẩn bị bước vào mùa giải V.League mới. Đây được xem là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tập hợp lực lượng tốt nhất của U20 Việt Nam. Trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải, đội bóng xứ Nghệ cũng có nhu cầu giữ lại những nhân tố trẻ quan trọng để phục vụ kế hoạch của đội một.

Trong đó, Lê Phát chỉ thi đấu một trận cho U20 Việt Nam tại vòng loại rồi trở về CLB Ninh Bình để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ba cầu thủ Nguyễn Bảo Ngọc, Hoàng Minh Hợi và Nguyễn Tấn Minh trở lại Sông Lam Nghệ An cũng vì lý do tương tự.