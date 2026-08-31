U20 Việt Nam thảm bại trước U20 Triều Tiên

(VTC News) -

Tối 31/8, U20 CHDCND Triều Tiên vượt qua U20 Việt Nam với tỷ số 3-0 ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U20 châu Á 2027.

Hiệp 1, U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên thi đấu cân tài cân sức. CHDCND Triều Tiên kiểm soát bóng 51%, tung ra 3 cú sút và cả 3 đều trúng đích, trong khi đội chủ nhà có 1 lần dứt điểm.

U20 Triều Tiên cũng tận dụng tốt ưu thế về thể hình và thể lực để gây sức ép. Phút 21, Ri Kang Rim và Kim Hyon Jun liên tiếp dứt điểm trong vòng cấm, buộc thủ môn Xuân Tín có 2 pha cứu thua xuất sắc.

Thống kê trận đấu

Sau khoảng thời gian đầu gặp khó khăn, U20 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tổ chức được một số pha lên bóng đáng chú ý. Tuy nhiên, những đường chuyền quyết định của đội chủ nhà thường thiếu chính xác, trong khi Duy Khang và Lê Phát gặp nhiều khó khăn trước các hậu vệ cao lớn của đối phương.

Cơ hội đáng chú ý nhất của U20 Việt Nam đến ở phút 34 khi Lê Phát đánh đầu nối trong vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác. Cuối hiệp, đội chủ nhà có thêm một số tình huống phản công nhưng vẫn không thể tạo ra cú sút trúng đích.

U20 Triều Tiên bước vào hiệp hai với sức tấn công mạnh mẽ và chỉ mất 1 phút để phá vỡ thế cân bằng. Phút 46, Kim Yu Jin đón đường chọc khe bổng, xử lý gọn gàng trước khi sút chéo góc mở tỷ số.

4 phút sau, Pak Kwang Song đột phá, dứt điểm buộc thủ môn Xuân Tín phải đẩy bóng ra, tạo điều kiện để Ri Hyok Gwang đá bồi vào khung thành rộng mở, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 58, Kim Yu Jin tiếp tục ghi dấu ấn khi bứt tốc vượt qua hậu vệ U20 Việt Nam rồi dứt điểm kỹ thuật, giúp U20 Triều Tiên dẫn 3-0. Sau khi tạo cách biệt lớn, đội khách chủ động chơi chùng xuống, không còn duy trì sức ép liên tục như đầu hiệp hai.

Đến những phút cuối cùng, U20 Việt Nam vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối thủ. Thua đậm 0-3, U20 Việt Nam gặp khó trong hành trình tranh vé dự giải U20 Châu Á.

Sau trận gặp Triều Tiên, U20 Việt Nam sẽ đối đầu Palestine (3/9) và Iran (6/9).

Trước đó, U20 Iran thắng U20 Palestine 2-1 trong trận mở màn bảng C.

Ở Qualification Phase (Giai đoạn vòng loại), 32 đội được chia thành 8 bảng. Tám đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á cùng chủ nhà Trung Quốc.