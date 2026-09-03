Link xem U20 Việt Nam vs U20 Palestine 19h ngày 3/9, vòng loại U20 châu Á 2027

(VTC News) -

Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine ở vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra lúc 19h ngày 3/9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine trên nền tảng truyền hình trực tuyến TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam và U20 Palestine trên kênh nào?

Trận U20 Việt Nam và U20 Palestine được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360. Khán giả xem trực tiếp U20 Việt Nam và U20 Palestine trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến TV360.

Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam và U20 Palestine hôm nay

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam và U20 Palestine được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức TV360.

Link TV360 trực tiếp bóng đá vòng loại U20 châu Á 2027 trận U20 Việt Nam và U20 Palestine (copy và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá vòng loại U20 châu Á 2027 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website TV360 trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản.

Thông tin trận U20 Việt Nam vs U20 Palestine

Thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt trận mở màn khiến U20 Việt Nam sớm rơi vào thế bất lợi tại vòng loại U20 châu Á 2027. Sau lượt trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chưa có điểm nào và tạm xếp cuối bảng C với hiệu số -3.

Kết quả này khiến U20 Việt Nam chịu sức ép lớn trong hai lượt trận còn lại. Không chỉ đứng trước nguy cơ mất cơ hội giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027, đội chủ nhà còn phải tránh rơi vào nhóm có thành tích thấp, qua đó đối mặt với khả năng xuống Development Phase (Giai đoạn Phát triển) ở kỳ giải tiếp theo.

Ở trận ra quân trên sân Việt Trì (Phú Thọ), lợi thế sân nhà không giúp U20 Việt Nam tạo ra thế trận thuận lợi. Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ và hiệu quả của U20 Triều Tiên, trước khi phải nhận ba bàn thua và khép lại trận đấu với thất bại 0-3.

U20 Palestine vẫn là đối thủ mà U20 Việt Nam phải dành sự thận trọng. Dù thất bại 1-2 trước U20 Iran ở trận ra quân, đại diện Tây Á cho thấy cách chơi phòng ngự khá khó chịu. Họ thường chủ động kéo thấp đội hình, giữ cự ly chặt chẽ và chờ cơ hội chuyển trạng thái nhanh khi đối phương để mất bóng. Lợi thế về thể hình và sức mạnh cũng giúp U20 Palestine có ưu thế trong nhiều tình huống tranh chấp trực tiếp.