Vòng loại U20 châu Á 2027 khởi tranh từ ngày 31/8 và kéo dài đến 6/9, mở màn cuộc cạnh tranh giành suất tham dự vòng chung kết được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2027.
Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ cạnh tranh với U20 CHDCND Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran. Toàn bộ các trận đấu của bảng này diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ).
Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất
Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027
Thể thức thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027
Được tổ chức lần thứ 23 kể từ khi ra đời vào năm 1980, vòng loại lần này sẽ xác định 15 suất tham dự vòng chung kết năm sau, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên thể thức hai cấp độ được áp dụng.
Ở vòng loại kỳ này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lần đầu đưa vào áp dụng thể thức thi đấu gồm 2 giai đoạn, với mục tiêu tăng số trận và cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, đồng thời thiết lập hệ thống lên, xuống hạng giữa các nhóm.
Ở Qualification Phase (Giai đoạn vòng loại), 32 đội được chia thành 8 bảng. Tám đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á lần thứ 43 cùng chủ nhà Trung Quốc. Trong khi đó, 6 đội xếp thứ tư có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống thi đấu tại Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo.
Song song với đó, Development Phase (Giai đoạn phát triển) có 11 đội, được chia thành 3 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được thăng lên Qualification Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo.
Kết quả bốc thăm
Giai đoạn vòng loại (Qualification Phase)
Bảng A: Hàn Quốc, Kyrgyzstan (chủ nhà), Philippines, Lebanon
Bảng B: Uzbekistan (chủ nhà), Syria, Ấn Độ, Bangladesh
Bảng C: Iran, Việt Nam (chủ nhà), CHDCND Triều Tiên, Palestine
Bảng D: Jordan, Tajikistan, Bahrain (chủ nhà), Afghanistan
Bảng E: Ả Rập Xê Út, Qatar (chủ nhà), Oman, Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng F: Iraq, Thái Lan (chủ nhà), UAE, Turkmenistan
Bảng G: Nhật Bản, Yemen, Campuchia (chủ nhà), Kuwait
Bảng H: Australia, Indonesia, Malaysia, Lào (chủ nhà)
Giai đoạn Phát triển (Development Phase)
Bảng I: Mông Cổ (chủ nhà), Guam, Quần đảo Bắc Mariana
Bảng J: Đài Bắc Trung Hoa, Singapore, Bhutan (chủ nhà), Macau
Bảng K: Myanmar (chủ nhà), Maldives, Brunei Darussalam, Sri Lanka
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