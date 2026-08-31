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Xuất bản ngày 31/08/2026 11:45 AM
Xuất bản ngày 31/08/2026 11:45 AM

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 có đội tuyển Việt Nam tham dự từ ngày 31/8 đến ngày 6/9.

Vòng loại U20 châu Á 2027 khởi tranh từ ngày 31/8 và kéo dài đến 6/9, mở màn cuộc cạnh tranh giành suất tham dự vòng chung kết được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2027.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ cạnh tranh với U20 CHDCND Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran. Toàn bộ các trận đấu của bảng này diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

U20 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Phú Thọ, sẵn sàng cho Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

U20 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Phú Thọ, sẵn sàng cho Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027
Vòng loại chính (Qualification Phase) - Bảng A tới H
Thứ Hai, 31/8/2026
15:30
U20 Iraq
VS
U20 Turkmenistan
Bảng F
16:00
U20 Iran
VS
U20 Palestine
Bảng C
16:00
U20 Nhật Bản
VS
U20 Kuwait
Bảng G
16:00
U20 Indonesia
VS
U20 Malaysia
Bảng H
17:00
U20 Lebanon
VS
U20 Hàn Quốc
Bảng A
18:00
U20 Syria
VS
U20 Ấn Độ
Bảng B
19:00
U20 Việt Nam
VS
U20 Triều Tiên
Bảng C
19:00
U20 Yemen
VS
U20 Campuchia
Bảng G
19:00
U20 Australia
VS
U20 Lào
Bảng H
19:30
U20 Thái Lan
VS
U20 UAE
Bảng F
21:00
U20 Uzbekistan
VS
U20 Bangladesh
Bảng B
21:00
U20 Jordan
VS
U20 Afghanistan
Bảng D
23:00
U20 Qatar
VS
U20 Oman
Bảng E
23:00
U20 Ả Rập Xê Út
VS
U20 Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng E
Thứ Ba, ngày 1/9/2026
0:30
U20 Tajikistan
VS
U20 Bahrain
Bảng D
Thứ Năm, ngày 3/9/2026
15:30
U20 UAE
VS
U20 Iraq
Bảng F
16:00
U20 Triều Tiên
VS
U20 Iran
Bảng C
16:00
U20 Kuwait
VS
U20 Yemen
Bảng G
16:00
U20 Malaysia
VS
U20 Australia
Bảng H
18:00
U20 Bangladesh
VS
U20 Syria
Bảng B
19:00
U20 Palestine
VS
U20 Việt Nam
Bảng C
19:00
U20 Campuchia
VS
U20 Nhật Bản
Bảng G
19:00
U20 Lào
VS
U20 Indonesia
Bảng H
19:30
U20 Turkmenistan
VS
U20 Thái Lan
Bảng F
21:00
U20 Kyrgystan
VS
U20 Lebanon
Bảng A
21:00
U20 Ấn Độ
VS
U20 Uzbekistan
Bảng B
21:00
U20 Afghanistan
VS
U20 Tajikistan
Bảng D
23:00
U20 Hong Kong (Trung Quốc)
VS
U20 Qatar
Bảng E
23:00
U20 Oman
VS
U20 Ả Rập Xê Út
Bảng E
Thứ Sáu, ngày 4/9/2026
0:30
U20 Bharain
VS
U20 Jordan
Bảng D
Chủ Nhật, ngày 6/9/2026
15:30
U20 UAE
VS
U20 Turkmenistan
Bảng F
16:00
U20 Triều Tiên
VS
U20 Palestine
Bảng C
16:00
U20 Nhật Bản
VS
U20 Yemen
Bảng G
16:00
U20 Australia
VS
U20 Indonesia
Bảng H
18:00
U20 Ấn Độ
VS
U20 Bangladesh
Bảng B
19:00
U20 Iran
VS
U20 Việt Nam
Bảng C
19:00
U20 Campuchia
VS
U20 Kuwait
Bảng G
19:00
U20 Malaysia
VS
U20 Lào
Bảng H
19:30
U20 Iraq
VS
U20 Thái Lan
Bảng F
21:00
Sân thi đấu
U20 Hàn Quốc
VS
U20 Kyrgystan
Bảng A
21:00
U20 Uzbekistan
VS
U20 Syria
Bảng B
21:00
U20 Jordan
VS
U20 Tajikistan
Bảng D
23:00
U20 Oman
VS
U20 Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng E
23:00
U20 Ả Rập Xê Út
VS
U20 Qatar
Bảng E
Thứ Hai, ngày 7/9/2026
0:30
U20 Bahrain
VS
U20 Afghanistan
Bảng D
Vòng phát triển (Development Phase) - Bảng I tới K
Thứ Hai, 31/8/2026
12:00
U20 Quần đảo Bắc Mariana
VS
U20 Mông Cổ
Bảng I
16:00
U20 Đài Bắc Trung Hoa
VS
U20 Macau (Trung Quốc)
Bảng J
16:30
U20 Myanmar
VS
U20 Sri Lanka
Bảng K
18:00
U20 Singapore
VS
U20 Bhutan
Bảng J
19:30
U20 Maldives
VS
U20 Brunei
Bảng K
Thứ Năm, ngày 3/9/2026
12:00
U20 Guam
VS
U20 Quần đảo Bắc Mariana
Bảng I
16:00
U20 Macau (Trung Quốc)
VS
U20 Singapore
Bảng J
16:30
U20 Brunei
VS
U20 Myanmar
Bảng K
18:00
U20 Bhutan
VS
U20 Đài Bắc Trung Hoa
Bảng J
19:30
U20 Sri Lanka
VS
U20 Maldives
Bảng K
Chủ Nhật, ngày 6/9/2026
12:00
U20 Mông Cổ
VS
U20 Guam
Bảng I
16:00
U20 Đài Bắc Trung Hoa
VS
U20 Singapore
Bảng J
16:30
U20 Myanmar
VS
U20 Maldives
Bảng K
18:00
U20 Bhutan
VS
U20 Macau (Trung Quốc)
Bảng J
19:30
U20 Brunei
VS
U20 Sri Lanka
Bảng K

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027

LỊCH THI ĐẤU CỦA VIỆT NAM Ở VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027
Thứ Hai, 31/08/2026
19:00
Sân Việt Trì (Phú Thọ)
U20 Việt Nam
VS
U20 Triều Tiên
TV360
Thứ Năm, ngày 3/9/2026
19:00
Sân Việt Trì (Phú Thọ)
U20 Việt Nam
VS
U20 Palestine
TV360
Chủ Nhật, ngày 9/6/2026
19:00
Sân Việt Trì (Phú Thọ)
U20 Việt Nam
VS
U20 Iran
TV360
Danh sách chính thức 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Danh sách chính thức 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Thể thức thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027

Được tổ chức lần thứ 23 kể từ khi ra đời vào năm 1980, vòng loại lần này sẽ xác định 15 suất tham dự vòng chung kết năm sau, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên thể thức hai cấp độ được áp dụng.

Ở vòng loại kỳ này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lần đầu đưa vào áp dụng thể thức thi đấu gồm 2 giai đoạn, với mục tiêu tăng số trận và cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, đồng thời thiết lập hệ thống lên, xuống hạng giữa các nhóm.

Ở Qualification Phase (Giai đoạn vòng loại), 32 đội được chia thành 8 bảng. Tám đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á lần thứ 43 cùng chủ nhà Trung Quốc. Trong khi đó, 6 đội xếp thứ tư có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống thi đấu tại Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo.

Song song với đó, Development Phase (Giai đoạn phát triển) có 11 đội, được chia thành 3 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được thăng lên Qualification Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo.

Kết quả bốc thăm

Giai đoạn vòng loại (Qualification Phase)

Bảng A: Hàn Quốc, Kyrgyzstan (chủ nhà), Philippines, Lebanon

Bảng B: Uzbekistan (chủ nhà), Syria, Ấn Độ, Bangladesh

Bảng C: Iran, Việt Nam (chủ nhà), CHDCND Triều Tiên, Palestine

Bảng D: Jordan, Tajikistan, Bahrain (chủ nhà), Afghanistan

Bảng E: Ả Rập Xê Út, Qatar (chủ nhà), Oman, Hong Kong (Trung Quốc)

Bảng F: Iraq, Thái Lan (chủ nhà), UAE, Turkmenistan

Bảng G: Nhật Bản, Yemen, Campuchia (chủ nhà), Kuwait

Bảng H: Australia, Indonesia, Malaysia, Lào (chủ nhà)

Giai đoạn Phát triển (Development Phase)

Bảng I: Mông Cổ (chủ nhà), Guam, Quần đảo Bắc Mariana

Bảng J: Đài Bắc Trung Hoa, Singapore, Bhutan (chủ nhà), Macau

Bảng K: Myanmar (chủ nhà), Maldives, Brunei Darussalam, Sri Lanka

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