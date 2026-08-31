Link xem U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên 19h ngày 31/8, vòng loại U20 châu Á 2027

(VTC News) -

Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 CHDCND Triều Tiên ở vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra lúc 19h ngày 31/8 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên trên nền tảng truyền hình trực tuyến TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên trên kênh nào?

Trận U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360. Khán giả xem trực tiếp Thái Lan và Việt Nam trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến TV360.

U20 Việt Nam đối mặt với giai đoạn khó khăn ở vòng loại U20 châu Á. (Ảnh: VFF)

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên hôm nay

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức TV360.

Link TV360 trực tiếp bóng đá vòng loại U20 châu Á 2027 trận U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên (copy và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=97663&es=1&col=banner§=BANNER&page=home

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá vòng loại U20 châu Á 2027 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website TV360 trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản.

Thông tin trận U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên

U20 Việt Nam bước vào vòng loại U20 châu Á 2027 trước thử thách không nhỏ khi phải cạnh tranh với những đối thủ được đánh giá cao trong bảng đấu.

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi trải qua đợt tập huấn tại Nhật Bản. Qua 5 trận giao hữu với những kết quả khả quan, ban huấn luyện có cơ hội kiểm nghiệm nhân sự, hoàn thiện lối chơi và từng bước xác định đội hình phù hợp cho giải đấu.

Lực lượng U20 Việt Nam ở đợt tập trung này cũng được đánh giá có chiều sâu hơn so với một số giải trẻ trước. Đáng chú ý, đội hình sở hữu nhiều cầu thủ đã được trao cơ hội thi đấu tại V-League, qua đó bổ sung kinh nghiệm và bản lĩnh cho đội chủ nhà trước những trận đấu quan trọng tại vòng loại.

Ở phía đối diện, U20 Triều Tiên được dự báo là thử thách đáng kể đối với đội chủ nhà. Đại diện Đông Á sở hữu lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và đặc biệt quyết liệt trong các tình huống tranh chấp.

Tại vòng chung kết U20 châu Á 2025, họ cầm hòa U20 Iraq 1-1, sau đó lần lượt thua U20 Jordan và U20 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-2. Dù dừng bước ngay từ vòng bảng, việc ghi bàn ở cả ba trận cho thấy U20 Triều Tiên vẫn có khả năng gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.