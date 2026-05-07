Điện Biên thí điểm giám sát người nghiện ma túy bằng GPS

Ngày 7/5, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triển khai thí điểm đeo thiết bị giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng. Điện Biên và Hà Nội là hai địa phương đầu tiên trên cả nước được lựa chọn thực hiện mô hình này.

Thiết bị giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng.

Trong đợt đầu, 12 trường hợp trên địa bàn tỉnh Điện Biên được lựa chọn tham gia thí điểm. Thiết bị giám sát có thiết kế nhỏ gọn như đồng hồ thông minh, do Việt Nam làm chủ hoàn toàn về công nghệ và bảo mật dữ liệu. Thiết bị tích hợp định vị GPS, cảm biến sinh học cùng nhiều tính năng như chống tháo gỡ, chống nước, chống va đập, cảnh báo an toàn và hoạt động liên tục trong điều kiện sinh hoạt hằng ngày.

Thông qua hệ thống giám sát vị trí theo thời gian thực 24/7, lực lượng chức năng có thể quản lý chặt chẽ cư trú, di biến động của người nghiện, nhất là các trường hợp không có nơi ở ổn định. Đồng thời, ứng dụng kết nối trên điện thoại cũng giúp người đeo theo dõi các chỉ số sức khỏe, từ đó nâng cao ý thức tự quản lý bản thân và tuân thủ quy định pháp luật.

Triển khai thí điểm việc đeo thiết bị giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 300 nghìn người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện. Dự kiến sau khi Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi có hiệu lực, khoảng 100 nghìn trường hợp sẽ được áp dụng biện pháp giám sát điện tử.

Việc triển khai thiết bị giám sát điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ngoài cộng đồng, giảm áp lực cho các cơ sở cai nghiện tập trung. Đồng thời, phát huy vai trò của gia đình và chính quyền cơ sở trong hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập xã hội.