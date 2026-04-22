Nữ VĐV Brazil tử nạn khi thi đấu ba môn phối hợp

Ngày 20/4, Mara Flavia Araujo - nữ VĐV ba môn phối hợp, đồng thời là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội - đã qua đời trong phần thi bơi tại giải Ironman Texas.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được thông báo về một vận động viên mất tích dưới nước và lập tức triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ, bao gồm các đội thợ lặn thuộc Sở Cứu hỏa khu vực Woodlands phải làm việc trong điều kiện rất khó khăn do tầm nhìn dưới nước gần như bằng không. Thi thể của Araujo được tìm thấy ở độ sâu khoảng 3 mét, gần Công viên Northshore, vào khoảng 9h30 sáng (giờ địa phương).

Giới chức sau đó xác nhận cô tử vong khi đang tham gia phần thi bơi mở màn dài 2,4 dặm - giai đoạn đầu tiên của cuộc đua sức bền khắc nghiệt dài 140 dặm. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Montgomery cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra theo quy trình.

Người thân tiết lộ Araujo đã không khỏe trong những ngày trước giải đấu nhưng vẫn quyết định thi đấu. Bạn của cô, Luis Taveira, chia sẻ: “Cô ấy bị ốm trước khi đi, thể trạng không tốt. Chúng tôi đã khuyên nên dừng lại, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng rằng mình ổn. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin chuyện gì đã xảy ra".

Các nhân chứng kể lại khoảnh khắc cô biến mất khiến ai cũng bàng hoàng. Một tình nguyện viên của giải Ironman cho biết khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn, khi nhiều vận động viên đang bơi liên tục chỉ tay xuống đúng vị trí cô vừa chìm.

“Tất cả đều nói giống nhau: cô ấy chìm xuống ngay tại đây, ngay dưới chỗ chúng tôi”, một nhân chứng kể lại. Ngay cả những vận động viên dày dạn kinh nghiệm khác cũng bị sốc, thậm chí phải bám chặt vào chiếc kayak sau khi chứng kiến sự việc.

Tình nguyện viên Shawn McDonald chia sẻ với People: “Điều khiến tôi ám ảnh nhất là nghĩ đến gia đình cô ấy đứng trên bờ, chờ cô lên khỏi nước để chuyển sang phần thi đấu đạp xe. Họ liên tục làm mới ứng dụng theo dõi, chờ vị trí của cô ấy cập nhật… nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Họ không bao giờ thấy cô ấy rời khỏi mặt nước".

Araujo là một gương mặt có ảnh hưởng trong cộng đồng thể hình, sở hữu hơn 60.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Không chỉ là người truyền cảm hứng về thể hình, Araujo còn là VĐV ba môn phối hợp dày dạn kinh nghiệm. Từ năm 2018, cô đã hoàn thành ít nhất 9 giải Ironman, đồng thời hai lần giành suất dự hệ thống Ironman 70.3. Thành tích gần đây nhất của cô là vị trí thứ ba tại giải Brasília Triathlon.

Các cuộc đua Ironman vốn được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất, gồm bơi 2,4 dặm, đạp xe 112 dặm và chạy marathon. Trong đó, phần bơi ở vùng nước mở thường được xem là khó lường nhất và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ban tổ chức Ironman Texas cũng xác nhận vụ việc trong một thông báo đăng trên Facebook, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của vận động viên.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của vận động viên gặp nạn và sẽ hỗ trợ họ trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các lực lượng cứu hộ vì sự giúp đỡ của họ", ban tổ chức viết.