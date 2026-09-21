Tuyển nữ Việt Nam phải đáp ứng điều kiện gì để vào tứ kết ASIAD 2026?

(VTC News) -

Dù toàn thua sau 2 lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa hết cơ hội vào tứ kết ASIAD 2026. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc phải chờ kết quả ở bảng F, đồng thời giành kết quả thuận lợi trước Thái Lan ở lượt cuối bảng E.

Sau hai lượt trận, tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm, hiệu số bàn thắng bại -9 và tạm đứng thứ ba bảng E. Thái Lan cũng có 0 điểm và hiệu số -9 nhưng xếp cuối do chưa ghi được bàn thắng nào, trong khi Việt Nam có một bàn.

Ở hai vị trí dẫn đầu, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cùng có 6 điểm, qua đó chắc chắn giành vé vào tứ kết. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam không còn khả năng cạnh tranh suất trực tiếp mà chỉ có thể đi tiếp bằng cách trở thành một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Như vậy, điều kiện tiên quyết mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc phải đáp ứng là xếp thứ 3 tại bảng đấu, tức đứng trên Thái Lan. Để làm được điều này, đội tuyển nữ Việt Nam cần ít nhất một trận hòa với đối thủ xứ chùa vàng chiều nay.

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa hết cơ hội giành quyền vào bán kết ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, đó mới là điều kiện cần. Hải Yến và đồng đội cần thêm điều kiện đủ là kết quả có lợi từ các bảng đấu khác.

Tại bảng G, Trung Quốc và Philippines cùng có 4 điểm, còn Uzbekistan có 2 điểm sau hai lượt trận. Do đó, đội đứng thứ ba bảng này chắc chắn kết thúc vòng bảng với ít nhất 2 điểm. Đây là lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành một trong hai suất dành cho đội hạng ba.

Vì vậy, trên thực tế, tuyển nữ Việt Nam cần tập trung so thành tích với đội đứng thứ ba bảng F. Đây là bảng đấu gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Bangladesh và Myanmar.

Trước lượt trận cuối, Bangladesh và Myanmar đều chưa có điểm. Myanmar có hiệu số -13, trong khi Bangladesh là -16. Hai đội đối đầu lúc 14h ngày 21/9, sớm hơn trận Việt Nam - Thái Lan khoảng ba tiếng rưỡi. Nhờ đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ biết chính xác kết quả bảng F trước khi bước vào trận quyết định.

Nếu Myanmar và Bangladesh hòa, đội đứng thứ ba bảng F chỉ có một điểm. Trong trường hợp này, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan để có một điểm. Với hiệu số -9, Việt Nam sẽ có lợi thế so với Myanmar hoặc Bangladesh và rộng cửa giành suất vào tứ kết.

Trường hợp trận đấu ở bảng F có đội thắng, yêu cầu dành cho tuyển nữ Việt Nam cao hơn. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải đánh bại Thái Lan để có 3 điểm, sau đó so hiệu số với đội đứng thứ ba bảng F.

Nếu Myanmar thắng Bangladesh với cách biệt không quá 4 bàn, hiệu số tốt nhất của Myanmar khi đó là -9. Chỉ cần đánh bại Thái Lan với cách biệt một bàn, tuyển nữ Việt Nam sẽ cải thiện hiệu số từ -9 lên -8 và đứng trên đối thủ trong bảng xếp hạng.

Kịch bản tương tự xảy ra nếu Bangladesh giành chiến thắng với cách biệt không quá 7 bàn. Đội bóng này đang có hiệu số -16 nên ngay cả khi thắng Myanmar 7 bàn, hiệu số cũng chỉ được nâng lên -9. Một chiến thắng tối thiểu trước Thái Lan khi đó sẽ giúp Việt Nam đạt hiệu số -8.

Bài toán sẽ phức tạp hơn nếu Myanmar thắng từ 5 bàn trở lên hoặc Bangladesh thắng từ 8 bàn trở lên. Khi đó, hiệu số của đội đứng thứ ba bảng F được cải thiện đáng kể và tuyển nữ Việt Nam có thể phải thắng Thái Lan với cách biệt lớn hơn để vươn lên.