Chiều 14/9, đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc kể từ khi tiếp quản vị trí của đồng nghiệp Mai Đức Chung để lại.
Đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy sự sa sút đáng kể cả về kỹ thuật và chiến thuật. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc liên tục xử lý bóng lỗi, chuyền hỏng nhiều lúng túng trong việc lựa chọn phương án phối hợp triển khai lối chơi.
Ngược lại, Đài Bắc Trung Hoa thi đấu chủ động với ý đồ rất rõ ràng. Đội bóng của huấn luyện viên Patrick de Wilde tấn công nhanh và nhằm vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam.
Đài Bắc Trung Hoa mở tỷ số ở phút 16 từ pha phối hợp trung lộ như vậy. Su Yu-hsuan (Tô Dục Huyên) xoay sở khéo để thoát khỏi hậu vệ Việt Nam rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Trần Thị Kim Thanh.
Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cố gắng tấn công nhưng rất bế tắc và không thể hiện được bài vở rõ ràng. Cơ hội chỉ xuất hiện trong tình huống Thu Thương đánh đầu dội cột.
Không có sự cải thiện đáng kể ở đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 2. Hải Yến và đồng đội vẫn thi đấu rời rạc và không thể tạo ra được nhiều pha bóng tấn công.
Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa vẫn nhỉnh hơn trong các pha xử lý cá nhân và tranh chấp. Minori nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 82 bằng cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm.
Phải đến khi nhận bàn thua thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam mới như bừng tỉnh. Những pha phối hợp sắc nét xuất hiện và mang đến bàn rút ngắn tỷ số ở phút 85 của Thanh Nhã.
Dẫu vậy, nỗ lực muộn màng không đủ giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tránh được thất bại. Đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2.
Thông tin trước trận nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa
Nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa nằm ở bảng E cùng Nhật Bản và Thái Lan. Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD 2026, 12 đội được chia thành 3 bảng; hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết.
Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Không còn Huỳnh Như, danh sách đội tuyển Việt Nam vẫn có các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Thị Vân và Phạm Hải Yến.
Hai đội từng gặp nhau tại vòng bảng giải bóng đá nữ châu Á (AFC Women’s Asian Cup) ngày 7/3/2026. Đài Bắc Trung Hoa thắng 1-0 nhờ bàn của Su Yu-hsuan ở phút 26. Tại giải đấu đó, Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1, sau đó thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 và Nhật Bản 0-4. Đài Bắc Trung Hoa lần lượt thua Nhật Bản 0-2, thắng Việt Nam 1-0 và Ấn Độ 3-1 để kết thúc vòng bảng với 6 điểm.
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