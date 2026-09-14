(VTC News) -

Chiều 14/9, đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc kể từ khi tiếp quản vị trí của đồng nghiệp Mai Đức Chung để lại.

● ASIAD 2026 Việt Nam 1 - 2 Đài Bắc Trung Hoa Thanh Nhã 85’ KẾT THÚC Yu-hsuan 16’ Minori 82’

Đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy sự sa sút đáng kể cả về kỹ thuật và chiến thuật. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc liên tục xử lý bóng lỗi, chuyền hỏng nhiều lúng túng trong việc lựa chọn phương án phối hợp triển khai lối chơi.

Ngược lại, Đài Bắc Trung Hoa thi đấu chủ động với ý đồ rất rõ ràng. Đội bóng của huấn luyện viên Patrick de Wilde tấn công nhanh và nhằm vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam.

Đài Bắc Trung Hoa mở tỷ số ở phút 16 từ pha phối hợp trung lộ như vậy. Su Yu-hsuan (Tô Dục Huyên) xoay sở khéo để thoát khỏi hậu vệ Việt Nam rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cố gắng tấn công nhưng rất bế tắc và không thể hiện được bài vở rõ ràng. Cơ hội chỉ xuất hiện trong tình huống Thu Thương đánh đầu dội cột.

Không có sự cải thiện đáng kể ở đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 2. Hải Yến và đồng đội vẫn thi đấu rời rạc và không thể tạo ra được nhiều pha bóng tấn công.

Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa vẫn nhỉnh hơn trong các pha xử lý cá nhân và tranh chấp. Minori nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 82 bằng cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm.

Phải đến khi nhận bàn thua thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam mới như bừng tỉnh. Những pha phối hợp sắc nét xuất hiện và mang đến bàn rút ngắn tỷ số ở phút 85 của Thanh Nhã.

Dẫu vậy, nỗ lực muộn màng không đủ giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tránh được thất bại. Đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2.

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 14 Trần Thị Kim Thanh TM 2 Lương Thị Thu Thương 6 Nguyễn Thị Hoa 11 Thái Thị Thảo 12 Phạm Hải Yến ĐT 13 Lê Thị Diễm My 17 Trần Thị Thu Xuân 18 Cù Thị Huỳnh Như 19 Nguyễn Thị Thanh Nhã 21 Ngân Thị Vạn Sự 23 Nguyễn Thị Bích Thùy DỰ BỊ 1 Lê Thị Thu TM 4 Ngô Thị Hồng Nhung 5 Hoàng Thị Loan 7 Ngọc Minh Chuyên 8 Nguyễn Thị Trúc Hương 10 Lưu Hoàng Vân 15 Vũ Thị Hoa 16 Dương Thị Vân 20 Khổng Thị Hằng TM 24 Nguyễn Thị Thúy Hằng 25 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 26 Trần Thị Thu Phương Đài Bắc Trung Hoa ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Wang Yu-ting TM 2 Chang Chi-lan 5 Liao Jie-ning 7 Wakabayashi Minori 8 Tanaka Maho 9 Hsu Yi-yun 12 Lin Hsin-hui 17 Chen Jin-wen 19 Su Yu-hsuan 20 Chen Ying-hui ĐT 22 Huang Ke-sin DỰ BỊ 3 Pan Shin-yu 4 Lin Ying-xuan 6 Chuan Tz-yu 10 Matsunaga Saki 11 He Jia-shiuan 13 Pan Yen-hsin 14 Wu Kai-ching 15 Tseng Yun-ching 16 Liu Yu-chiao 18 Cheng Ssu-yu TM 21 Chen Yu-chin 23 Liu Ying-chia TM

Thông tin trước trận nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa nằm ở bảng E cùng Nhật Bản và Thái Lan. Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD 2026, 12 đội được chia thành 3 bảng; hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết.

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Không còn Huỳnh Như, danh sách đội tuyển Việt Nam vẫn có các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Thị Vân và Phạm Hải Yến.

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: VFF)

Hai đội từng gặp nhau tại vòng bảng giải bóng đá nữ châu Á (AFC Women’s Asian Cup) ngày 7/3/2026. Đài Bắc Trung Hoa thắng 1-0 nhờ bàn của Su Yu-hsuan ở phút 26. Tại giải đấu đó, Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1, sau đó thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 và Nhật Bản 0-4. Đài Bắc Trung Hoa lần lượt thua Nhật Bản 0-2, thắng Việt Nam 1-0 và Ấn Độ 3-1 để kết thúc vòng bảng với 6 điểm.