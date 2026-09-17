Cập nhật kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản ngày 17/9, tỷ số mới nhất

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● ASIAD 2026 Việt Nam 0 - 4 Nhật Bản Huỳnh Như 43’ (OG) ĐANG CẬP NHẬT Kamiya Chiina 12’ Shiokoshi Yuzuho 19’ Hamada Megu 45+3’

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Nhật Bản diễn ra lúc 17h30 ngày 17/9 trên sân vận động Shizuoka Ecopa (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Việt Nam đấu với Nhật Bản nhanh nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) đối đầu với Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng E. (Ảnh: VFF)

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 14 Trần Thị Kim Thanh TM ĐT 2 Lương Thị Thu Thương 5 Hoàng Thị Loan 6 Nguyễn Thị Hoa 8 Nguyễn Thị Trúc Hương 11 Thái Thị Thảo 15 Vũ Thị Hoa 17 Trần Thị Thu Xuân 18 Cù Thị Huỳnh Như 21 Ngân Thị Vạn Sự DỰ BỊ 1 Lê Thị Thu TM 4 Ngô Thị Hồng Nhung 7 Ngọc Minh Chuyên 10 Lưu Hoàng Vân 12 Phạm Hải Yến 13 Lê Thị Diễm My 16 Dương Thị Vân 20 Khổng Thị Hằng TM 23 Nguyễn Thị Bích Thùy 24 Nguyễn Thị Thúy Hằng 25 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 26 Trần Thị Thu Phương Nhật Bản ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Asano Natsumi TM 7 Hamada Megu 10 Narumiya Yul ĐT 11 Kamiya Chiina 13 Kuwahara Ai 14 Shiokoshi Yuzuho 15 Ito Juri 17 Takarada Saori 18 Yumura Hikảu 19 Mizuno Fukina 20 Tsujisawa Ai DỰ BỊ 2 Suzuki Sumire 3 Ohashi Sakurako 4 Goto Wakaba 5 Seno Yuki 6 Yanase Fuba 8 Sakakibara Kotono 12 Fukuda Shiori TM 16 Ikuta Nanasa 21 Nishio Hanon 22 Nakashima Yoshino 23 Ohba Shu TM

Thông tin trước trận Việt Nam vs Nhật Bản

Thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận mở màn khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế bất lợi tại bảng E ASIAD 2026. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản.

Việc chưa có điểm sau lượt đầu tiên cũng khiến tuyển nữ Việt Nam phải tính toán đến hiệu số bàn thắng bại, yếu tố có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba. Vì vậy, việc hạn chế số bàn thua trước Nhật Bản là nhiệm vụ đáng chú ý.

Ở phía đối diện, Nhật Bản phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan. Đội chủ nhà ghi đều bốn bàn trong mỗi hiệp, với Nakashima và Takarada cùng lập hat-trick. Khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển với tốc độ cao và liên tục khai thác khoảng trống của Nhật Bản có thể tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự Việt Nam.