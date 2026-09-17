Cập nhật kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản ngày 17/9, tỷ số mới nhất

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Nhật Bản diễn ra lúc 17h30 ngày 17/9 trên sân vận động Shizuoka Ecopa (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Việt Nam đấu với Nhật Bản nhanh nhất.
Thông tin trước trận Việt Nam vs Nhật Bản
Thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận mở màn khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế bất lợi tại bảng E ASIAD 2026. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản.
Việc chưa có điểm sau lượt đầu tiên cũng khiến tuyển nữ Việt Nam phải tính toán đến hiệu số bàn thắng bại, yếu tố có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba. Vì vậy, việc hạn chế số bàn thua trước Nhật Bản là nhiệm vụ đáng chú ý.
Ở phía đối diện, Nhật Bản phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan. Đội chủ nhà ghi đều bốn bàn trong mỗi hiệp, với Nakashima và Takarada cùng lập hat-trick. Khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển với tốc độ cao và liên tục khai thác khoảng trống của Nhật Bản có thể tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự Việt Nam.
Bình luận