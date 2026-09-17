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Xuất bản ngày 17/09/2026 05:30 PM
Xuất bản ngày 17/09/2026 05:30 PM

Cập nhật kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản ngày 17/9, tỷ số mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Nhật Bản mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Việt Nam đấu với Nhật Bản, vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

ASIAD 2026
Việt Nam
0-4
Nhật Bản
Huỳnh Như 43’ (OG)
ĐANG CẬP NHẬT
Kamiya Chiina 12’
Shiokoshi Yuzuho 19’
Hamada Megu 45+3’

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Nhật Bản diễn ra lúc 17h30 ngày 17/9 trên sân vận động Shizuoka Ecopa (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Việt Nam đấu với Nhật Bản nhanh nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) đối đầu với Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng E. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) đối đầu với Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng E. (Ảnh: VFF)

Cập nhật kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản ngày 17/9, tỷ số mới nhất - 3
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
14
Trần Thị Kim Thanh
TM
ĐT
2
Lương Thị Thu Thương
5
Hoàng Thị Loan
6
Nguyễn Thị Hoa
8
Nguyễn Thị Trúc Hương
11
Thái Thị Thảo
15
Vũ Thị Hoa
17
Trần Thị Thu Xuân
18
Cù Thị Huỳnh Như
21
Ngân Thị Vạn Sự
DỰ BỊ
1
Lê Thị Thu
TM
4
Ngô Thị Hồng Nhung
7
Ngọc Minh Chuyên
10
Lưu Hoàng Vân
12
Phạm Hải Yến
13
Lê Thị Diễm My
16
Dương Thị Vân
20
Khổng Thị Hằng
TM
23
Nguyễn Thị Bích Thùy
24
Nguyễn Thị Thúy Hằng
25
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
26
Trần Thị Thu Phương
Cập nhật kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản ngày 17/9, tỷ số mới nhất - 4
Nhật Bản
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Asano Natsumi
TM
7
Hamada Megu
10
Narumiya Yul
ĐT
11
Kamiya Chiina
13
Kuwahara Ai
14
Shiokoshi Yuzuho
15
Ito Juri
17
Takarada Saori
18
Yumura Hikảu
19
Mizuno Fukina
20
Tsujisawa Ai
DỰ BỊ
2
Suzuki Sumire
3
Ohashi Sakurako
4
Goto Wakaba
5
Seno Yuki
6
Yanase Fuba
8
Sakakibara Kotono
12
Fukuda Shiori
TM
16
Ikuta Nanasa
21
Nishio Hanon
22
Nakashima Yoshino
23
Ohba Shu
TM

Thông tin trước trận Việt Nam vs Nhật Bản

Thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận mở màn khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế bất lợi tại bảng E ASIAD 2026. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản.

Việc chưa có điểm sau lượt đầu tiên cũng khiến tuyển nữ Việt Nam phải tính toán đến hiệu số bàn thắng bại, yếu tố có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba. Vì vậy, việc hạn chế số bàn thua trước Nhật Bản là nhiệm vụ đáng chú ý.

Ở phía đối diện, Nhật Bản phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan. Đội chủ nhà ghi đều bốn bàn trong mỗi hiệp, với Nakashima và Takarada cùng lập hat-trick. Khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển với tốc độ cao và liên tục khai thác khoảng trống của Nhật Bản có thể tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự Việt Nam.

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