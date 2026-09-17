Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản 17h30 ngày 17/9, tỷ số mới nhất

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán chủ nhà Nhật Bản trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây là thử thách đặc biệt khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Nhật Bản thị uy sức mạnh trong ngày ra quân bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan - đội bóng cùng ở Đông Nam Á và có sức mạnh tương đồng với Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đối đầu Nhật Bản.

Kết quả này như một chỉ báo rằng đội tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí thua với cách biệt ít bàn cũng đã là một thành công. Do 2 đội bóng ở mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết, mỗi bàn thua đều có thể làm hiệu số bàn thắng bại giảm đi, gây bất lợi cho các đội bóng.

Ở ngày ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trước Đài Bắc (Trung Hoa). Các cầu thủ chơi không tốt trong hiệp một nhưng tình hình được cải thiện đáng kể trong hiệp đấu thứ hai với bàn thắng của Thanh Nhã.