Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản 17h30 ngày 17/9, tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản●ASIAD 2026Việt Nam0-0Nhật BảnĐANG CẬP NHẬT
Đội hình Việt Nam và Nhật BảnViệt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT14Trần Thị Kim ThanhTMĐT2Lương Thị Thu Thương5Hoàng Thị Loan6Nguyễn Thị Hoa8Nguyễn Thị Trúc Hương11Thái Thị Thảo15Vũ Thị Hoa17Trần Thị Thu Xuân18Cù Thị Huỳnh Như21Ngân Thị Vạn SựDỰ BỊ1Lê Thị ThuTM4Ngô Thị Hồng Nhung7Ngọc Minh Chuyên10Lưu Hoàng Vân12Phạm Hải Yến13Lê Thị Diễm My16Dương Thị Vân20Khổng Thị HằngTM23Nguyễn Thị Bích Thùy24Nguyễn Thị Thúy Hằng25Nguyễn Thị Tuyết Ngân26Trần Thị Thu PhươngNhật BảnĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Asano NatsumiTM7Hamada Megu10Narumiya YulĐT11Kamiya Chiina13Kuwahara Ai14Shiokoshi Yuzuho15Ito Juri17Takarada Saori18Yumura Hikảu19Mizuno Fukina20Tsujisawa AiDỰ BỊ2Suzuki Sumire3Ohashi Sakurako4Goto Wakaba5Seno Yuki6Yanase Fuba8Sakakibara Kotono12Fukuda ShioriTM16Ikuta Nanasa21Nishio Hanon22Nakashima Yoshino23Ohba ShuTM
Thông tin trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản
Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán chủ nhà Nhật Bản trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây là thử thách đặc biệt khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Nhật Bản thị uy sức mạnh trong ngày ra quân bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan - đội bóng cùng ở Đông Nam Á và có sức mạnh tương đồng với Việt Nam.
Kết quả này như một chỉ báo rằng đội tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí thua với cách biệt ít bàn cũng đã là một thành công. Do 2 đội bóng ở mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết, mỗi bàn thua đều có thể làm hiệu số bàn thắng bại giảm đi, gây bất lợi cho các đội bóng.
Ở ngày ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trước Đài Bắc (Trung Hoa). Các cầu thủ chơi không tốt trong hiệp một nhưng tình hình được cải thiện đáng kể trong hiệp đấu thứ hai với bàn thắng của Thanh Nhã.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản
Các trận đấu môn bóng đá nữ ASIAD 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. Thông tin lịch phát sóng, link xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản hôm nay 17/9 được cập nhật theo thông tin chính thức trên trang chủ ASIAD 2026 và VTV. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên VTV6 qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng kỹ thuật số của VTV.
Link VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản: https://vtvgo.vn/channel/13
Để xem trực tiếp trận đấu trên máy tính, khán giả có thể truy cập website vtvgo.vn, đăng nhập tài khoản, vào mục Truyền hình và chọn kênh VTV6, hoặc sao chép đường dẫn phía trên và dán vào trình duyệt web. Trên điện thoại, người xem tải ứng dụng VTV Go trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và tìm kênh VTV6.
Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản 17h30 ngày 17/9, tỷ số mới nhất
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản (17h30 ngày 17/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu Nhật Bản thuộc vòng bảng ASIAD 2026.
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