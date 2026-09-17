  • logo
Xuất bản ngày 17/09/2026 04:30 PM
Xuất bản ngày 17/09/2026 04:30 PM

Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản 17h30 ngày 17/9, tỷ số mới nhất

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản (17h30 ngày 17/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu Nhật Bản thuộc vòng bảng ASIAD 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản

    ASIAD 2026
    Việt Nam
    0-0
    Nhật Bản
    ĐANG CẬP NHẬT

  • Đội hình Việt Nam và Nhật Bản

    Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản 17h30 ngày 17/9, tỷ số mới nhất - 2
    Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    14
    Trần Thị Kim Thanh
    TM
    ĐT
    2
    Lương Thị Thu Thương
    5
    Hoàng Thị Loan
    6
    Nguyễn Thị Hoa
    8
    Nguyễn Thị Trúc Hương
    11
    Thái Thị Thảo
    15
    Vũ Thị Hoa
    17
    Trần Thị Thu Xuân
    18
    Cù Thị Huỳnh Như
    21
    Ngân Thị Vạn Sự
    DỰ BỊ
    1
    Lê Thị Thu
    TM
    4
    Ngô Thị Hồng Nhung
    7
    Ngọc Minh Chuyên
    10
    Lưu Hoàng Vân
    12
    Phạm Hải Yến
    13
    Lê Thị Diễm My
    16
    Dương Thị Vân
    20
    Khổng Thị Hằng
    TM
    23
    Nguyễn Thị Bích Thùy
    24
    Nguyễn Thị Thúy Hằng
    25
    Nguyễn Thị Tuyết Ngân
    26
    Trần Thị Thu Phương
    Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Nhật Bản 17h30 ngày 17/9, tỷ số mới nhất - 3
    Nhật Bản
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Asano Natsumi
    TM
    7
    Hamada Megu
    10
    Narumiya Yul
    ĐT
    11
    Kamiya Chiina
    13
    Kuwahara Ai
    14
    Shiokoshi Yuzuho
    15
    Ito Juri
    17
    Takarada Saori
    18
    Yumura Hikảu
    19
    Mizuno Fukina
    20
    Tsujisawa Ai
    DỰ BỊ
    2
    Suzuki Sumire
    3
    Ohashi Sakurako
    4
    Goto Wakaba
    5
    Seno Yuki
    6
    Yanase Fuba
    8
    Sakakibara Kotono
    12
    Fukuda Shiori
    TM
    16
    Ikuta Nanasa
    21
    Nishio Hanon
    22
    Nakashima Yoshino
    23
    Ohba Shu
    TM

  • Thông tin trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản

    Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán chủ nhà Nhật Bản trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây là thử thách đặc biệt khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Nhật Bản thị uy sức mạnh trong ngày ra quân bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan - đội bóng cùng ở Đông Nam Á và có sức mạnh tương đồng với Việt Nam.

    Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đối đầu Nhật Bản.

    Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đối đầu Nhật Bản.

    Kết quả này như một chỉ báo rằng đội tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí thua với cách biệt ít bàn cũng đã là một thành công. Do 2 đội bóng ở mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết, mỗi bàn thua đều có thể làm hiệu số bàn thắng bại giảm đi, gây bất lợi cho các đội bóng.

    Ở ngày ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trước Đài Bắc (Trung Hoa). Các cầu thủ chơi không tốt trong hiệp một nhưng tình hình được cải thiện đáng kể trong hiệp đấu thứ hai với bàn thắng của Thanh Nhã.

  • Link xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản

    Các trận đấu môn bóng đá nữ ASIAD 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. Thông tin lịch phát sóng, link xem trực tiếp Việt Nam vs Nhật Bản hôm nay 17/9 được cập nhật theo thông tin chính thức trên trang chủ ASIAD 2026 và VTV. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên VTV6 qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng kỹ thuật số của VTV.

    Link VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản: https://vtvgo.vn/channel/13

    Để xem trực tiếp trận đấu trên máy tính, khán giả có thể truy cập website vtvgo.vn, đăng nhập tài khoản, vào mục Truyền hình và chọn kênh VTV6, hoặc sao chép đường dẫn phía trên và dán vào trình duyệt web. Trên điện thoại, người xem tải ứng dụng VTV Go trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và tìm kênh VTV6.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Xem thêm