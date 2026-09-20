Tưởng mỏi chân do đứng bán hàng, đi khám phát hiện tĩnh mạch hiển suy nặng

(VTC News) -

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết mới đây ông tiếp nhận một phụ nữ khoảng 50 tuổi đến khám vì một vấn đề tim mạch. Trong quá trình khai thác bệnh sử, người phụ nữ cho biết hơn 3 năm qua thường xuyên bị mỏi chân, phù nhẹ vào buổi chiều tối và chuột rút về đêm.

TS Hiếu đã chỉ định bệnh nhân siêu âm Doppler để kiểm tra thêm nguy cơ suy giãn tĩnh mạch chi dưới, kết quả cho thấy hệ tĩnh mạch hiển ở cả hai chân đã suy nặng, phải điều trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, suy tĩnh mạch mạn tính phổ biến hơn nhiều người nghĩ. Tỷ lệ mắc ở người trưởng thành dao động khoảng 20-35% tùy nghiên cứu, đồng nghĩa cứ khoảng 3-4 người có thể có một người gặp vấn đề ở hệ tĩnh mạch chi dưới ở mức độ nào đó.

Bệnh không chỉ gặp ở người cao tuổi. Giáo viên phải đứng lớp nhiều giờ, người bán hàng, đầu bếp, lễ tân, nhân viên văn phòng ngồi liên tục, phụ nữ mang thai, người thừa cân, béo phì đều thuộc nhóm có nguy cơ.

Suy giãn tĩnh mạch khởi đầu bằng những triệu chứng dễ bỏ qua (Ảnh minh họa)

Điều đáng lưu ý là nhiều người không chủ động đi khám vì cho rằng cảm giác nặng, mỏi chân vào cuối ngày là bình thường. Theo bác sĩ, suy tĩnh mạch thường khởi đầu bằng những triệu chứng khá dễ bỏ qua như chân nặng, mỏi về cuối ngày, đặc biệt sau khi đứng hoặc ngồi lâu; phù nhẹ quanh cổ chân vào buổi chiều và giảm sau một đêm nghỉ ngơi.

Người bệnh cũng có thể bị chuột rút ban đêm, ngứa ran hoặc cảm giác bồn chồn ở chân. Về sau, các tĩnh mạch giãn có thể nổi dưới da, ban đầu là những mạng nhện tím nhỏ rồi phát triển thành các búi tĩnh mạch xanh nổi rõ. Khi da cẳng chân chuyển màu nâu sẫm, dày và cứng dần hoặc xuất hiện vết loét, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn.

PGS Hiếu cho rằng nếu xuất hiện các dấu hiệu trên, người bệnh nên được siêu âm Doppler tĩnh mạch. Đây là phương pháp không xâm lấn, giúp đánh giá tình trạng dòng máu trong tĩnh mạch và hỗ trợ bác sĩ xây dựng hướng điều trị phù hợp.

Nếu không phát hiện sớm, không chỉ là những búi tĩnh mạch nổi trên chân mà ở giai đoạn muộn sẽ dẫn tới loét tĩnh mạch mạn tính. Ở những trường hợp này, người bệnh có thể phải điều trị kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng lao động và chất lượng cuộc sống.

Để hạn chế nguy cơ suy tĩnh mạch, mọi người nên tránh đứng hoặc ngồi liên tục quá lâu. Sau khoảng 30 phút, nên đứng dậy đi lại hoặc thực hiện các động tác co duỗi cổ chân. Khi nghỉ ngơi, có thể kê cao chân khoảng 15-20 phút, đồng thời kiểm soát cân nặng và duy trì vận động thường xuyên như đi bộ, bơi hoặc đạp xe. Việc duy trì vận động đều đặn là một trong những biện pháp đơn giản giúp hỗ trợ tuần hoàn tĩnh mạch.