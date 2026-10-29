Từng tạo hiện tượng phòng vé với 'Ròm', đạo diễn Trần Thanh Huy giờ ra sao?

(VTC News) -

Năm 2020, Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy trở thành một hiện tượng phòng vé của điện ảnh Việt Nam. Phim xoay quanh cuộc sống khốc liệt, mưu sinh của những đứa trẻ và cư dân nghèo tại một khu chung cư cũ chuẩn bị giải tỏa ở Sài Gòn, nơi họ bám víu vào các con số đề với hy vọng đổi đời.

Thời điểm ra mắt, bộ phim không chỉ từng tạo ấn tượng với điện ảnh Việt mà còn là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ làm phim dám đi đến cùng với lựa chọn của mình. Không chỉ gây tiếng vang trong nước, phim còn mang về hàng loạt giải thưởng quốc tế. Bộ phim giúp tên tuổi của đạo diễn Nguyễn Thanh Huy được nhiều người biết đến.

Đạo diễn Trần Thanh Huy từng tạo hiện tương phòng vé với phim “Ròm”.

Sau thành công của Ròm, Trần Thanh Huy vẫn tiếp tục khai thác những đề tài có phần gai góc. Những bộ phim của anh luôn có những cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian. Năm 2024, phim truyền hình Đi về phía lửa từng gây sốt khi. kể lại là hành trình những người lính cứu hỏa lúc nào cũng tiết kiệm từng giây từng phút để giải cứu nạn nhân thật nhanh.

Không dừng lại ở vai trò đạo diễn, Trần Thanh Huy còn còn chuyển mình sang vị trí nhà sản xuất sáng tạo. Tháng 1/2026, anh đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo của bộ phim điện ảnh Con kể ba nghe.

Gần đây nhất, Trần Thanh Huy tiếp tục thực hiện bộ phim Suýt nữa thì..., tái hiện một ca cấp cứu căng thẳng đến nghẹt thở. Phim mở đầu bằng tình huống cấp cứu trong đêm, khi một sản phụ được chẩn đoán là nhau bong non được chuyển khẩn cấp từ tuyến dưới đến Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM).

Đạo diễn Thanh Huy tái hiện một ca cấp cứu căng thẳng lên màn ảnh.

Trước tình trạng nguy kịch, đội ngũ y, bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình hình và triển khai phẫu thuật. Sự tập trung của ê kíp y tế, những giây phút chờ đợi của người thân và khoảnh khắc tiếng khóc chào đời của em bé tạo nên những cảnh phim đầy kịch tính, khiến khán giả hồi hộp đến phút cuối cùng.

Chính tên phim cũng gợi nhắc về ranh giới mong manh giữa những gì có thể xảy ra và cơ hội vẫn còn để giữ lại những điều quý giá. Để các chi tiết chuyên môn không bị sai, đạo diễn đã làm việc trực tiếp với y bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện, đồng thời chọn cách kể đủ gần để người xem không có kiến thức y khoa vẫn theo được diễn biến và cảm được sức nặng của từng quyết định.

Đạo diễn Thanh Huy trao đổi với các y, bác sĩ và ê-kíp.

Chia sẻ về bộ phim, Trần Thanh Huy cho biết: “Hai chữ ‘suýt nữa’ gợi ra một khoảng cách tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đôi khi lại chứa đựng ý nghĩa vô cùng lớn đối với cuộc đời một con người và gia đình của họ”.

Theo nam đạo diễn, Suýt nữa thì... không chỉ là một bộ phim đơn thuần, còn là lời nhắn nhủ chúng ta hãy quan tâm hơn nữa đến sức khỏe người phụ nữ qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời.