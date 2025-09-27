Đức Phúc: Từ chàng trai vừa hát vừa run tới quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế

(VTC News) -

Ca sĩ Đức Phúc vượt qua 22 đối thủ để giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision. Chọn thể hiện bài hát Phù Đổng Thiên Vương, nam ca sĩ gây ấn tượng khi kết hợp giữa chất liệu dân gian và rap, nhận về 422 điểm.

Đáng chú ý, trong khoảnh khắc nhận cúp quán quân, giọng ca sinh năm 1996 xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui, cảm ơn tình cảm của khán giả và ban giám khảo đã dành cho Đức Phúc đến từ Việt Nam. Vào ngày này của 10 năm trước, tôi đã trở thành quán quân của The Voice Vietnam để 10 năm sau chiến thắng tại Intervision".

Để có được thành công như hiện tại, Đức Phúc trải qua hành trình 10 năm nỗ lực không ngừng.

Chàng trai nhút nhát trên sân khấu

Năm 2015, cái tên Đức Phúc lần đầu được nhắc đến khi xuất hiện tại chương trình The Voice Vietnam. Thời điểm đó, công chúng nhớ về chàng ca sĩ sở hữu giọng ca ngọt ngào nhưng nhút nhát, thậm chí còn run rẩy mỗi khi cầm mic hát.

Đức Phúc gây ấn tượng với khán giả vì lối nói chuyện có phần ngây thơ, đáng yêu cùng giọng hát đầy cảm xúc. Sau thời gian khổ luyện vất vả, mọi nỗ lực của Đức Phúc cuối cùng có kết quả khi thành quán quân chung cuộc.

Đức Phúc thời điểm đăng quang The Voice Vietnam 2015.

Sau thành công của cuộc thi, Đức Phúc trải qua cuộc "trùng tu" nhan sắc vào năm 2017. Vẻ ngoài điển trai của nam ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng. Có lẽ cũng vì thế mà học trò Mỹ Tâm ngày càng tự tin hơn, tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng dành cho khán giả.

Đức Phúc nói quyết định can thiệp dao kéo của anh bị ảnh hưởng từ việc bị chê quá nhiều. Thời điểm đó, giọng ca 9X nghĩ rằng khi thay đổi ngoại hình, nếu may mắn vẻ ngoài ưa nhìn hơn sẽ giúp anh tự tin trong cuộc sống.

“Tôi muốn bản thân mình phải vui, hạnh phúc đầu tiên", Đức Phúc từng bộc bạch trong một gameshow.

10 năm nỗ lực hết mình với nghệ thuật

10 năm bước ra từ cuộc thi, Đức Phúc giờ trở thành một trong số những nam ca sĩ trẻ đắt show nhất showbiz Việt. Anh sở hữu nhiều bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay... Những sản phẩm của anh nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

Ngoài ra, Đức Phúc còn tích cực tham gia các gameshow, gây ấn tượng bởi sự ngây ngô, duyên dáng. Anh từng giành Á quân Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình bolero 2018.

Đức Phúc nỗ lực hết mình với nghệ thuật suốt 10 năm qua.

Năm 2024, Đức Phúc thử sức tại Anh trai say hi, ghi tên mình vào top 5 chung cuộc. Sau quãng thời gian dài làm nghề, Đức Phúc cho thấy sự trưởng thành không chỉ trong giọng hát mà còn trong phong cách biểu diễn, gây ấn tượng bởi những màn vũ đạo đẹp mắt

Sự nghiệp thành công giúp giọng ca sinh năm 1996 sở hữu khối tài sản khổng lồ. Anh mua nhà, mua xe và lo cho gia đình cuộc sống sung túc.

Đức Phúc từng tâm sự về sự nghiệp của bản thân rằng: "Tôi biết ơn ông trời về những điều may mắn, tốt đẹp đã đến với mình suốt thời gian qua. Tôi luôn trân quý những thời điểm khó khăn trong quá khứ để bây giờ nhìn lại, không phải ai cũng có những trải nghiệm giống mình. Cũng cảm ơn những thời điểm khó khăn ấy mới có Đức Phúc của hiện tại".

Quán quân đấu trường âm nhạc danh giá

Ngày 11/9, Đức Phúc xuất hiện tại sân bay trong trang phục áo dài để bắt đầu hành trình tại Intervision 2025. Anh thừa nhận bản thân hồi hộp và mong khán giả quê nhà đồng hành, tiếp thêm sức mạnh.

Ngay khi đặt chân đến Moscow, Đức Phúc nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ ban tổ chức và truyền thông nước chủ nhà. Anh bày tỏ niềm tự hào khi diện áo dài, hạnh phúc vì nhiều người tò mò, muốn tìm hiểu thêm về trang phục truyền thống Việt. Trong suốt hành trình, anh vẫn ưu tiên mặc áo dài như một điểm nhấn văn hóa.

Đức Phúc giành chiến thắng cuộc thi Intervision 2025.

Vượt qua hàng loạt đối thủ quốc tế, Đức Phúc xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi này trong đêm chung kết diễn ra ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự và giành chiến thắng tại đấu trường này.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông cho rằng chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế.

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc.

Ít ai nghĩ chàng trai trẻ rụt rè năm xưa có thể bứt phá để trở thành ngôi sao giải trí hàng đầu. Một thập kỷ chứng minh rằng Đức Phúc là minh chứng sống động cho nghị lực, sự kiên trì và khả năng thay đổi bản thân.

Chiếc cúp tại Intervision 2025 mang ý nghĩa của một cột mốc vàng son, nơi Đức Phúc nhìn lại hành trình đi qua và người hâm mộ thêm một lần tự hào về sự trưởng thành trong một thập kỷ làm nghề.