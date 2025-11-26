13 đầu bếp Michelin đến Việt Nam dự tuần lễ ẩm thực quốc tế

(VTC News) -

Trong khuôn khổ “Năm Du lịch Quốc gia 2025” dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam, sự kiện “100 Flavors – Michelin-Starred Chefs” chính thức diễn ra từ 23 - 30/11/2025 tại TP.HCM và Huế.

Sự kiện đồng tổ chức cùng Dinner Incredible, dự án ẩm thực quốc tế do Chef Giorgio Diana sáng lập, từng gây tiếng vang tại Rome, Tokyo, Singapore và New York. Mỗi điểm dừng chân là một bản hòa ca giữa di sản bản địa và kỹ thuật ẩm thực đỉnh cao do các đầu bếp Michelin trình diễn.

Năm 2025, dưới sự kết nối của Chef Michael Bao, Việt Nam được chọn là điểm đến tiếp theo – mảnh đất của nguyên liệu phong phú, văn hoá sâu sắc và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ.

Sự kiện lần này được nâng tầm với sự đồng hành của LinkCare Privé Concierge, thương hiệu concierge và dịch vụ đặc quyền hàng đầu Việt Nam. Với kinh nghiệm phục vụ các tổ chức tài chính, tập đoàn quốc tế và các đoàn doanh nhân từ nhiều quốc gia, LinkCare đảm nhiệm vai trò đối tác hỗ trợ đặc biệt cho 13 đầu bếp Michelin, bao gồm: Hỗ trợ phòng chờ sân bay; Điều phối di chuyển; Sắp xếp trải nghiệm theo yêu cầu cá nhân; Đồng hành xuyên suốt để đảm bảo hành trình suôn sẻ, riêng tư và đạt chuẩn 5 sao.

Không chỉ là đơn vị tiên phong cung cấp concierge cho phân khúc khách hàng ưu tiên tại Việt Nam, LinkCare còn là đối tác dẫn đầu trong các trải nghiệm ẩm thực Michelin, góp phần đưa tinh hoa ẩm thực thế giới đến Việt Nam và kết nối các hành trình ẩm thực quốc tế với cộng đồng doanh nhân Việt.

Sự hiện diện của LinkCare trong “100 Flavors – Michelin-Starred Chefs” khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc nâng tầm trải nghiệm, lan tỏa giá trị văn hoá ẩm thực và đóng góp vào hình ảnh Việt Nam trên bản đồ ẩm thực đẳng cấp toàn cầu.