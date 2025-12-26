Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, bạn chọn cung nào để lên đường?

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày – một khoảng thời gian "vàng" vừa đủ để tạm gác lại những deadline cuối năm. Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết đi đâu, hãy xem gợi ý 5 cung đường tuyệt phẩm quanh Hà Nội dưới đây.

Hạ Long (Quảng Ninh): Bản tình ca mùa đông bên di sản

Nếu bạn nghĩ Hạ Long chỉ dành cho mùa hè sôi động, bạn đã bỏ lỡ một nửa vẻ đẹp của thành phố di sản này. Hạ Long những ngày đông mang một vẻ đẹp trầm mặc, quý phái và "chill" đến lạ lùng. Đây là lựa chọn số 1 cho những ai muốn một kỳ nghỉ "lười biếng" đúng nghĩa: di chuyển nhanh gọn, ở đẹp, ăn ngon.

Plume Camping Coffee & More ở Bãi Cháy.

Trải nghiệm Lifestyle khác biệt

Chỉ mất khoảng 2,5 tiếng thong dong trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, bạn đã chạm ngõ phố biển. Không còn cảnh chen chúc tắm biển, Hạ Long mùa này là lúc để bạn khoác lên mình chiếc áo măng tô, dạo bước trên cung đường bao biển, nơi được mệnh danh là con đường ven biển đẹp nhất miền Bắc.

Hãy tưởng tượng buổi sáng thức dậy trong một phòng khách sạn view biển, vén rèm cửa là thấy Vịnh Hạ Long mờ ảo trong sương sớm như một bức tranh thủy mặc. Thay vì ngủ đêm trên vịnh, xu hướng năm nay là chọn các du thuyền trong ngày đẳng cấp 5 sao. Bạn sẽ được thưởng thức tiệc buffet hải sản thượng hạng, nhâm nhi ly vang trắng giữa lòng di sản mà tối vẫn kịp về đất liền để khám phá nightlife sôi động.

Khung cảnh lãng mạn của Plume Camping Coffee & More.

Ẩm thực "gây thương nhớ"

Đến Hạ Long mùa lạnh, hải sản dường như ngon hơn, đậm đà hơn.

Chả mực giã tay: Món "must-try" ăn kèm xôi trắng nóng hổi vào buổi sáng.

Bún bề bề: Nước dùng ngọt thanh, thịt bề bề chắc nịch, xua tan cái lạnh đầu đông.

Sữa chua trân châu Hạ Long: Dù trời lạnh, cảm giác ăn ly sữa chua cốt dừa béo ngậy vẫn cực kỳ "cuốn".

Hải sản tươi sống: Ghé chợ cá Hòn Gai sáng sớm hoặc các nhà hàng khu vực Cienco 5 để thưởng thức hàu nướng mỡ hành, ruốc luộc, ốc hương sốt trứng muối...

Lý do chọn cung đường này:

Nếu bạn đi cùng gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc đơn giản là muốn nuông chiều bản thân cùng người ấy bằng những dịch vụ 5 sao tốt nhất miền Bắc.

Đáng chú ý, ngay dịp này, PLUME CAMPING – COFFEE & MORE ở Bãi Cháy đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Chỉ với 1.490.000 VNĐ/người, bạn và người ấy sẽ sở hữu một kỳ nghỉ "trốn cả thế giới" ngọt ngào đến tan chảy.

Hãy tưởng tượng chiều hoàng hôn buông tím mặt biển, hai bạn tay trong tay tại Plume Coffee, thưởng thức bữa tiệc BBQ nướng thơm lừng trong không gian được decor miễn phí dành riêng cho hai người.

Gác lại mọi âu lo di chuyển với xe Limousine đưa đón 2 chiều và đêm nghỉ khách sạn 3 sao ấm cúng, khoảnh khắc này chỉ còn tiếng sóng vỗ, ánh nến lung linh và những lời yêu thương được hâm nóng giữa mùa đông se lạnh. Một trải nghiệm lãng mạn "vừa túi tiền" nhưng đắt giá về cảm xúc.

Mộc Châu - Tà Xùa (Sơn La): Đi tìm "giấc mơ màu trắng"

Rời xa phố thị ồn ào, cung đường Sơn La vẫy gọi những tâm hồn lãng mạn bằng sắc trắng tinh khôi của hoa và sự bồng bềnh của mây trời. Đây là cung đường dành cho những người trẻ, những cặp đôi muốn lưu giữ thanh xuân qua những khung hình.

Thiên đường hoa mận nở sớm ở Mộc Châu

Tết Dương lịch thường là thời điểm những vườn mận ở thung lũng Nà Ka, Mu Náu bắt đầu lác đác nở hoa trắng xóa (mận trái vụ hoặc sớm). Sắc trắng của hoa mận hòa quyện với màu xanh của những đồi chè trái tim tạo nên một khung cảnh thần tiên. Đừng quên ghé Rừng thông Bản Áng vào buổi sớm mai, khi lớp sương giăng mắc trên mặt hồ, tạo nên vẻ đẹp ma mị ví như "Đà Lạt của Tây Bắc".

Hoa mận nở trắng ở Mộc Châu.Chạm tay vào biển mây ở Tà Xùa.

Từ Mộc Châu sang Bắc Yên (Tà Xùa) là một hành trình đầy cảm xúc. Tà Xùa mùa này xác suất săn mây thành công lên tới 80%. Cảm giác đứng trên Sống lưng Khủng Long, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân là trải nghiệm mà bất kỳ ai cũng nên thử một lần trong đời.

Ẩm thực vùng cao

Bê chao Mộc Châu: Thịt bê non mềm ngọt, da giòn sần sật, chấm tương gừng ấm nồng.

Cá hồi tươi: Thưởng thức lẩu cá hồi hoặc gỏi cá hồi ngay tại vùng đất cao nguyên lạnh giá.

Cơm lam, gà nướng mắc khén: Hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Lý do chọn cung đường này: Bạn muốn "trốn" khói bụi, thích cảm giác se lạnh của vùng cao và đam mê chụp ảnh check-in.

Cao Bằng: Bản hùng ca của đá và nước

Nếu bạn muốn 4 ngày nghỉ lễ là một hành trình chinh phục đúng nghĩa, Cao Bằng chính là đáp án. Non nước Cao Bằng vào mùa đông mang vẻ đẹp kiêu hãnh, sắc sảo và cực kỳ ăn ảnh.

Mùa nước ngọc bích

Khác với mùa hè nước đục, sông Quây Sơn và Thác Bản Giốc mùa đông khoác lên mình màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Dòng thác êm đềm hơn, hiền hòa hơn, cho phép bạn đi thuyền đến tận chân thác để cảm nhận bọt nước tung trắng xóa.

Bản Giốc, Cao Bằng.

Ngoài thác Bản Giốc, Cao Bằng còn sở hữu Núi Mắt Thần (Núi Thủng) – nơi được ví như tuyệt tình cốc với bãi cỏ xanh mướt trải dài, cực thích hợp để cắm trại (camping) và picnic nhẹ nhàng giữa thiên nhiên hoang sơ. Đừng quên ghé thăm khu di tích Pác Bó, suối Lê-nin với làn nước trong vắt nhìn thấu đáy.

Ẩm thực Đông Bắc đậm đà

Bánh cuốn Cao Bằng: Khác với bánh cuốn Hà Nội chấm mắm, bánh cuốn ở đây ăn với nước hầm xương ngọt lịm, thêm chút măng ớt cay xè lưỡi.

Vịt quay 7 vị: Lớp da óng mật, thịt mềm thơm phức hương liệu bí truyền.

Hạt dẻ Trùng Khánh: Mùa đông là mùa hạt dẻ, hạt nào hạt nấy to, bùi và ngọt, nướng lên thơm nức mũi.

Lý do chọn cung đường này: Bạn yêu thích lái xe, muốn chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ bậc nhất Việt Nam và không ngại di chuyển xa.

Pù Luông (Thanh Hóa): Chốn chữa lành giữa đại ngàn

Pù Luông không ồn ào, không vội vã. Pù Luông dành cho những ai đang cảm thấy "burn-out" (kiệt sức) và cần một nơi để chữa lành. Dù mùa này không còn lúa vàng, nhưng Pù Luông lại quyến rũ bởi sự tĩnh lặng và sương mù bao phủ các bản làng.

Nghỉ dưỡng giữa tầng mây

Điểm nhấn của Pù Luông là hệ thống các resort sinh thái (Eco-lodge) nằm cheo leo trên sườn núi. Hãy tưởng tượng bạn ngâm mình trong bể bơi vô cực nước ấm, phóng tầm mắt ra thung lũng mây mù phía dưới, xung quanh chỉ có tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách.

Bạn có thể dành thời gian trekking nhẹ nhàng qua bản Đôn, bản Hiêu để ngắm nhìn những guồng nước khổng lồ – biểu tượng của người Thái nơi đây. Cuộc sống ở Pù Luông trôi qua rất chậm, giúp bạn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc (mindfulness).

Ẩm thực xanh & sạch

Vịt Cổ Lũng: Món đặc sản trứ danh với thớ thịt nạc, thơm, nướng than hoa chấm muối hạt dổi.Cá suối chiên giòn, nộm hoa chuối rừng.Rượu cần: Hơi men nồng ấm gắn kết mọi người trong những đêm lạnh giá.

Lý do chọn cung đường này: Bạn cần sự yên tĩnh tuyệt đối, thích hòa mình vào thiên nhiên nhưng vẫn yêu cầu dịch vụ lưu trú tiện nghi, cao cấp.

Bình Liêu & Quang Hanh (Quảng Ninh): Thử thách & Tận hưởng

Một cung đường "2 trong 1" hoàn hảo cho 4 ngày nghỉ: Vừa được vận động thể chất, vừa được thư giãn gân cốt. Bình Liêu được ví như "Sapa thu nhỏ" của Quảng Ninh, còn Quang Hanh là thủ phủ onsen mới nổi.

Chinh phục "Sống lưng Khủng long" & Cột mốc biên giới.

"Sống lưng Khủng long" ở Bình Liêu.

Tháng 12, tháng 1 là những ngày cuối của mùa cỏ lau tại Bình Liêu. Cảm giác đi bộ trên sống lưng khủng long dẫn lên cột mốc 1305, hai bên là những đồi cỏ lau vàng úa trong gió đông tạo nên khung cảnh đầy chất thơ và bi tráng. Đây là thử thách thể lực nhẹ nhàng nhưng phần thưởng là tầm nhìn bao la bát ngát nơi biên cương tổ quốc.

Phần thưởng ngọt ngào tại Onsen Quang Hanh

Sau 2 ngày trekking mỏi chân, không gì tuyệt vời hơn là ghé về Cẩm Phả, đắm mình trong nguồn khoáng nóng mặn tại Yoko Onsen Quang Hanh. Phong cách Nhật Bản chuẩn mực, nước khoáng nóng tự nhiên giúp giãn cơ, đẹp da và tái tạo năng lượng thần kỳ. Đây là cái kết viên mãn (happy ending) cho kỳ nghỉ lễ.

Ẩm thực vùng biên

Gà đen Bình Liêu: Chế biến các món nướng hoặc hầm thuốc bắc.Khâu nhục: Món thịt kho nhừ đặc trưng của người Tày.

Phở xào Bình Liêu: Sợi phở mềm, xào cháy cạnh với rau cải và thịt heo.

Lý do chọn cung đường này: Bạn là người năng động, thích sự kết hợp giữa leo núi rèn luyện sức khỏe và nghỉ dưỡng chăm sóc cơ thể cao cấp.