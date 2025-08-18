Kỳ quan núi lửa Ijen: Dung nham xanh cháy rực và hồ axit đẹp ‘chết người’

(VTC News) -

Tại Đông Java, Indonesia, trên độ cao 2.769m, núi lửa Ijen không chỉ là một điểm đến ngoạn mục mà còn là nơi diễn ra những hiện tượng tự nhiên hiếm có, khiến du khách ngỡ như lạc vào thế giới siêu thực: Ngọn lửa xanh cháy rực trên nền dung nham và một hồ nước có độ axit tương đương với pin xe.

Hồ axit trên miệng núi lửa Ijen, Indonesia. (Nguồn: Shutterstock)

Vào ban đêm, từ xa nhìn lại, nhiều người dễ lầm tưởng dung nham tại Ijen phát sáng màu xanh. Tuy nhiên, theo nhà địa chất học, nhà báo Tom Hale từ trang IFLScience, thực chất màu xanh ấy không đến từ dung nham mà là từ ngọn lửa lưu huỳnh cháy trên bề mặt.

Khí lưu huỳnh thoát ra từ các khe nứt của núi lửa ở nhiệt độ hơn 600°C, khi gặp oxy trong không khí sẽ bốc cháy và phát ra ánh sáng xanh rực rỡ – tương tự như khi đốt rượu mạnh. Hiện tượng này chỉ có thể quan sát rõ vào ban đêm, tạo nên khung cảnh huyền ảo hiếm thấy.

Ijen là núi lửa duy nhất trên thế giới thường xuyên xuất hiện ngọn lửa xanh này, nhờ vào lượng lưu huỳnh dồi dào và hệ thống nhiệt thủy lực hoạt động mạnh mẽ.

Ngọn lửa trên dung nham ở Ijen được nhìn thấy ở cự ly gần. (Nguồn: National Geographic)

Trên miệng núi lửa Ijen còn chứa một hồ nước màu ngọc lam với độ pH cực thấp, chỉ khoảng 0.5 – tương đương với axit trong pin xe. Hồ Kawah Ijen có màu xanh ngọc lam rực rỡ. Dù điều kiện khắc nghiệt, một số vi sinh vật vẫn sống được trong hồ, theo nghiên cứu năm 2006. Hồ này hình thành sau khi buồng magma sụp đổ, được lấp đầy bởi nước chứa axit sulfuric và hydrochloric, cùng các khoáng chất hòa tan từ đá núi lửa.

Đây là một trong những hồ nước có độ axit cao nhất thế giới – vừa mê hoặc bởi sắc màu, vừa tiềm ẩn nguy hiểm chết người.

Du khách và thợ khai thác đến với miệng núi lửa Ijen. (Nguồn: Shutterstock)

Bên cạnh vẻ đẹp kì vĩ, Ijen còn là nơi mưu sinh của nhiều người dân địa phương. Họ khai thác lưu huỳnh bằng cách dẫn khí qua hệ thống ống, để khí ngưng tụ thành chất rắn màu vàng. Những khối lưu huỳnh này được gọi là “Devil’s Gold” – vàng của quỷ – bởi công việc khai thác vô cùng nặng nhọc và độc hại.

“Cảnh tượng đẹp như tranh, nhưng là nơi làm việc đầy rủi ro cho những người thợ mỏ,” Tom Hale chia sẻ.