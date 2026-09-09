Từ khách Nga đến làn sóng tìm kiếm Trung Quốc: Phú Quốc gia tăng sức hút quốc tế

(VTC News) -

Hơn 1 triệu lượt khách Nga đến Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó Phú Quốc là một điểm đến được đặc biệt yêu thích. Trên Xiaohongshu, tốc độ tăng trưởng tìm kiếm về đảo Ngọc chỉ đứng sau Maldives.

Hai dòng tín hiệu cùng hướng về đảo Ngọc

Tháng 8 vốn không phải cao điểm đón khách quốc tế, nhưng Việt Nam vẫn ghi nhận gần 2 triệu lượt khách, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2026, lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt, tiếp tục khẳng định đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch.

Du lịch Việt Nam ghi nhận gần 16 triệu lượt khách quốc tế tính chung 8 tháng năm 2026, khẳng định đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Đáng chú ý, Nga nổi lên như một trong những thị trường bứt phá nhất. Hơn 1 triệu lượt khách Nga đã đến Việt Nam trong 8 tháng, tăng gần 166%, đưa quốc gia này vào nhóm ba thị trường gửi khách lớn nhất.

Trong hành trình tránh mùa đông và tìm kiếm những kỳ nghỉ dài ngày dưới nắng ấm, Phú Quốc là một trong những lựa chọn được yêu thích nhờ khí hậu dễ chịu, bãi biển đẹp, ẩm thực phong phú và hệ thống nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng.

Trong khi khách Nga tạo ra dòng khách thực tế rõ nét, thị trường Trung Quốc lại gửi tới Phú Quốc một tín hiệu đáng chú ý khác: sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu tìm hiểu điểm đến.

Trên Xiaohongshu - nền tảng mạng xã hội về phong cách sống và du lịch có ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ Trung Quốc, các nội dung về Phú Quốc xuất hiện ngày càng dày đặc.

Trong năm 2025, lượng tìm kiếm cụm từ “Phu Quoc travel guide” (hướng dẫn du lịch Phú Quốc) tăng 172%, “Phu Quoc Hotels” (khách sạn tại Phú Quốc) tăng 236%, còn “Which country is Phu Quoc in?” (Phú Quốc nằm ở đất nước nào?) tăng tới 1.560%.

Phú Quốc là một trong những điểm đến được khách Nga, Trung Quốc yêu thích và tìm kiếm.

Những con số này phản ánh một điểm đến đang bước nhanh từ trạng thái “mới được biết đến” sang giai đoạn chủ động được tìm kiếm và lên kế hoạch trải nghiệm. Xét về tốc độ tăng trưởng tìm kiếm, Phú Quốc đứng thứ hai, chỉ sau Maldives - một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng biển nổi tiếng nhất thế giới.

Trước đó, Phú Quốc cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được Expedia lựa chọn vào Top 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới năm 2026. Hòn đảo được đánh giá cao nhờ khả năng mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp với mức chi phí hợp lý - một lợi thế ngày càng đáng giá trong bối cảnh du khách quốc tế vừa muốn nâng cấp trải nghiệm, vừa quan tâm nhiều hơn đến giá trị nhận được.

Sự quan tâm từ Nga, Trung Quốc và các nền tảng du lịch toàn cầu không phải những tín hiệu rời rạc. Chúng cho thấy Phú Quốc đang dần mở rộng sức hút ra nhiều thị trường nguồn, từ nhóm khách tránh đông, nghỉ dưỡng dài ngày đến thế hệ du khách trẻ lựa chọn điểm đến qua mạng xã hội.

Khi một kỳ nghỉ biển không còn chỉ có biển

Thiên nhiên vẫn là lý do đầu tiên đưa du khách đến Phú Quốc, nhưng không còn là lý do duy nhất giữ họ ở lại.

Chính sách miễn thị thực với thời hạn tạm trú lên tới 30 ngày giúp đảo Ngọc có lợi thế rõ rệt trong cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến biển châu Á. Khách quốc tế có thể lên kế hoạch tránh đông dài ngày. Những du khách kết hợp nghỉ dưỡng với làm việc từ xa cũng dễ dàng lưu trú mà không gặp nhiều rào cản thủ tục.

Mạng bay quốc tế và nội địa đa dạng cùng sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways đã đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách toàn cầu.

Khả năng tiếp cận điểm đến cũng đang được cải thiện nhanh chóng. Khoảng 83% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, vì vậy mỗi đường bay mới đều có thể trực tiếp mở rộng thị trường khách.

Cùng với mạng bay quốc tế và nội địa ngày càng đa dạng, sự ra đời của Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không mang tên hòn đảo - bổ sung một mắt xích quan trọng trong chiến lược đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách toàn cầu.

Tuy nhiên, hàng không chỉ có thể đưa khách tới đảo. Điều quyết định sức cạnh tranh lâu dài là Phú Quốc có đủ trải nghiệm để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay trở lại hay không.

Đây cũng là thay đổi dễ nhận thấy nhất của đảo Ngọc trong những năm gần đây. Phú Quốc đang chuyển mình từ một điểm nghỉ dưỡng chủ yếu dựa vào biển thành điểm đến có nhịp sống xuyên suốt ngày và đêm.

Các trải nghiệm du lịch liên tục được làm mới, đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của du khách.

Một hành trình tại Phú Quốc giờ đây có thể bắt đầu bằng chuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới vượt biển tới Hòn Thơm, tiếp nối với công viên nước, các hoạt động vui chơi trên biển và trải nghiệm ẩm thực.

Khi chiều xuống, du khách ngắm hoàng hôn tại Cầu Hôn, dạo chơi giữa không gian kiến trúc của Thị trấn Hoàng Hôn, đi chợ đêm và thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và khép lại ngày bằng pháo hoa hàng đêm.

Chuỗi trải nghiệm ấy giúp Phú Quốc đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của du khách, từ nghỉ dưỡng gia đình, du lịch cặp đôi, vui chơi giải trí đến khách đoàn và du lịch sự kiện. Quan trọng hơn, sức hút của hòn đảo không còn chỉ được đo bằng vẻ đẹp của những bãi biển, mà còn bằng khả năng tạo ra một hành trình phong phú, kéo dài từ sáng đến đêm.

Đó cũng là cách các trung tâm du lịch quốc tế nâng cao sức cạnh tranh: không dừng lại ở khai thác tài nguyên sẵn có, mà biến lợi thế thiên nhiên thành những trải nghiệm có giá trị gia tăng cao, đủ sức kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.