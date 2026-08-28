Ngắm Phú Quốc rợp sắc quốc kỳ trước thềm Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Những ngày cận kề Quốc khánh 2/9, Nam đảo Phú Quốc như được khoác lên một tấm áo mới. Sắc đỏ của quốc kỳ hiện diện trên những ban công hướng biển, dọc các tuyến phố, quảng trường và cả những công trình biểu tượng, tạo nên một không gian vừa rực rỡ, vừa trang trọng giữa màu xanh của biển trời đảo Ngọc.

Tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), không khí ngày hội bắt đầu từ những con đường uốn quanh triền đồi. Hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng nối dài qua những dãy nhà mang phong cách Địa Trung Hải, theo chân du khách tới quảng trường, bến cảng và những điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng.

Cầu Hôn trở thành một trong những điểm dừng chân đặc biệt nhất. Những lá quốc kỳ tung bay dọc hai bên thành cầu, nổi bật trên nền trời và mặt biển mênh mang. Sắc đỏ kéo dài theo đường cong mềm mại của công trình, khiến biểu tượng kiến trúc quen thuộc của Phú Quốc mang một diện mạo mới.

Hình ảnh lá quốc kỳ tung bay giữa biển trời Phú Quốc gợi lên cảm xúc hân hoan và niềm tự hào trong lòng nhiều du khách Việt Nam.

Không chỉ du khách trong nước, nhiều vị khách quốc tế cũng thích thú dừng lại chụp ảnh tại những góc phố rợp cờ, lưu giữ kỷ niệm đặc biệt trong chuyến du lịch Phú Quốc.

“Tôi rất ấn tượng khi chứng kiến Phú Quốc trang hoàng cờ hoa chào mừng Quốc khánh. Tôi thực sự xúc động trước tình yêu của người Việt Nam dành cho lá cờ và đất nước”, chị Lina - du khách đến từ Đức cho biết.

Không khí lễ hội còn hiện diện tại các điểm ẩm thực nổi tiếng ở Thị trấn Hoàng Hôn. Apollo - quán cà phê gây ấn tượng với thiết kế “Thị trấn Hoàng Hôn lộn ngược” hay các cửa hàng bánh Pháp Eric Kayser và Maison Kayser đều mang đến những không gian trang trí và trải nghiệm riêng cho dịp 2/9.

Hình ảnh lá quốc kỳ xuất hiện trên từng chiếc bánh tạo ấn tượng khiến nhiều du khách thích thú.

Từ Thị trấn Hoàng Hôn, hành trình tiếp tục trên tuyến cáp treo ba dây vượt biển tới đảo Hòn Thơm. Từ ga cáp treo đến khu vui chơi, nhiều không gian được trang hoàng cờ hoa, trở thành điểm chụp ảnh được du khách yêu thích.

Nổi bật trong số đó là khung hình mang tên “Tấm vé tự hào”, nơi sắc đỏ sao vàng trở thành phông nền cho những bức ảnh kỷ niệm.

Không chỉ tại các điểm check-in lớn, từng quầy hàng và góc nghỉ chân ở Sun World Hon Thom cũng được chăm chút bằng những lá cờ nhỏ, để không khí ngày hội hiện diện trong suốt hành trình khám phá đảo.

Nếu ban ngày Nam đảo rực rỡ trong sắc đỏ của quốc kỳ, khi hoàng hôn buông xuống, bầu không khí dịp lễ Quốc khánh lại được nối dài bằng ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa từ show diễn Symphony of the Sea và Kiss of the Sea.

Tại show diễn Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the Sea, những chùm pháo hoa tầm cao bất ngờ kết thành hình trái tim trên nền trời đêm. Khoảnh khắc ấy mang theo thông điệp “Tổ quốc trong tim”, tạo nên một hình ảnh vừa đẹp mắt, vừa khơi gợi niềm tự hào trong lòng người xem.

Trong khi đó, kết thúc buổi biểu diễn Nụ hôn của biển, màn chiếu nước kỷ lục thế giới được phủ hình ảnh ngôi sao vàng trên nền thông điệp “Chạm tự hào” tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc và ấn tượng giữa biển trời Phú Quốc.

Cùng thời điểm, các tòa cao tầng Hillside Residences đồng loạt lên đèn, ghép thành biểu tượng “2/9” nổi bật giữa màn đêm.

Từ những lá cờ tung bay dưới nắng, những món bánh mang sắc đỏ sao vàng đến trái tim pháo hoa và biểu tượng 2/9 giữa trời đêm, không khí Quốc khánh tại Nam đảo Phú Quốc được kể bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng cùng chung một mạch cảm xúc.

Đó không chỉ là diện mạo rực rỡ của một điểm đến trong mùa lễ hội, mà còn là cách niềm tự hào dân tộc được lan tỏa tự nhiên giữa một không gian du lịch quốc tế. Để rồi, dù là người Việt trở về với những cảm xúc thân thuộc hay du khách nước ngoài lần đầu chứng kiến ngày lễ lớn của Việt Nam, mỗi người đều có thể mang theo một kỷ niệm đặc biệt về Phú Quốc trong những ngày tháng Chín.