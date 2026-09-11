Tử hình kẻ tấn công khiến cán bộ Công an ở Đắk Lắk hy sinh

(VTC News) -

Chiều 11/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 7/9/2025, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Ty cho rằng vợ chồng anh ruột thường xuyên cãi nhau với mình nên bực tức.

Nguyễn Văn Ty tại tòa.

Khi chị dâu là Nguyễn Thị K. trở về nhà lấy tiền, Ty lấy dao đâm nhiều nhát vào chị K.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu, bị tổn thương cơ thể 4%. Sau khi gây án, Ty cầm dao bỏ trốn.

Sáng 8/9/2025, Công an xã Xuân Lộc tổ chức lực lượng tìm kiếm, mời Ty về trụ sở làm việc. Khi phát hiện Ty trên khu vực đồi cát trồng keo thuộc thôn 4, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc cùng đồng đội tiến hành tiếp cận.

Trong lúc bị giữ lại, Ty đâm liên tiếp vào anh Cánh. Sau đó, Ty còn dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Anh Cánh tử vong do mất máu cấp vì thủng tim.

Sau khi gây án, Ty rời hiện trường, về nhà thay quần áo, tắm rửa rồi cố thủ trong nhà tắm. Lực lượng công an phải phá cửa, khống chế bị cáo.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Ty. Kết luận xác định bị cáo mắc rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng ma túy nhóm chất kích thích, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định đây chỉ là tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự, không làm mất đi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Văn Ty án tử hình về tội “Giết người”.