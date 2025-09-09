Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk hy sinh: Vợ khóc nghẹn, con trai mới ngày đầu đi học

(VTC News) -

Rạng sáng 9/9, ngôi nhà trong con hẻm nhỏ ở thôn 2, xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) tiếng khóc nấc xé lòng của người thân Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi, cán bộ Công an xã Xuân Lộc hy sinh khi truy bắt tội phạm) khiến những người hàng xóm không cầm nổi nước mắt.

Bỏ lại vợ đang mang thai, con trai chưa kịp lớn

Hy sinh ở tuổi 36, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh để lại khoảng trống không gì bù đắp được. Anh ra đi đột ngột bỏ lại phía sau cha mẹ già, người vợ trẻ đang mang thai sắp đến ngày sinh nở và con trai 4 tuổi.

“Buổi sáng hôm ấy, anh còn chở con trai đến trường nhập học, vậy mà trưa đã hy sinh. Sau này, con tôi sẽ không còn cơ hội được cha đưa đến lớp nữa”, chị Nguyễn Thị Thu Thắm (SN 1999) – vợ Thiếu tá Cánh khóc nghẹn, đôi vai run lên bần bật.

Rạng sáng 9/9, nhiều đồng đội đã túc trực lo lễ tang cho Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Chị Thắm ở nhà làm hậu phương cho chồng và chăm sóc con cái. Nhưng rồi, tin dữ ập đến như sét đánh ngang tai, khiến chị ngã quỵ.

"Anh nói để tuần sau anh chở đi sắm đồ sơ sinh, chuẩn bị đón thiên thần nhỏ. Anh nói anh đi làm, chiều tranh thủ đón con về sớm do là ngày đầu đến trường của con. Vậy mà.... " chị Thắm nghẹn ngào.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn 2, xã Xuân Lộc, không khí tang thương bao trùm. Người thân amh Cánh vẫn chưa thể tin, người con hiếu thảo, người chồng thủy chung, người cha trách nhiệm ấy đã mãi mãi nằm xuống.

Từ chiến sĩ nghĩa vụ đến Phó Tổ trưởng phòng, chống tội phạm

Theo Phòng Tổ chức – Cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven biển Sông Cầu (Phú Yên).

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tháng 3/2008, anh lên đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Bằng tinh thần kỷ luật và khát khao cống hiến, anh Cánh nhanh chóng trưởng thành trong môi trường rèn luyện khắc nghiệt tại Trung tâm Huấn luyện – Bồi dưỡng nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên.

Tháng 3/2011, với thành tích nổi bật, anh được chuyển sang chiến sĩ Công an chuyên nghiệp. Không bằng lòng với những gì đã có, anh miệt mài học tập, thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, rồi tiếp tục chinh phục giảng đường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Di ảnh Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

Sau khi tốt nghiệp, anh trở về công tác tại Công an thị xã Sông Cầu, đảm nhận nhiệm vụ ở Đội điều tra tổng hợp. Dù ở vị trí nào, Thiếu tá Cánh cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, được cấp trên tin tưởng, đồng đội yêu mến.

Năm 2020, khi Bộ Công an triển khai đề án đưa công an chính quy về cơ sở, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã tình nguyện xung phong về công tác tại Công an xã Xuân Lộc.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, hai xã Xuân Lộc và Xuân Hải hợp nhất, anh được phân công giữ chức Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk).

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc triển khai tổ công tác gồm 5 cán bộ để truy bắt Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc).

Trước đó tối 7/9, Ty dùng dao gây thương tích cho chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989). Khoảng 10h30, khi lực lượng tiếp cận khu vực gần nhà Ty, đối tượng bỏ chạy vào rừng keo.

Trong qua trình Tổ công tác truy đuổi đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả đâm nhiều nhát vào người, khiến Thiếu tá Cánh hy sinh.

Tại Cơ quan Công an, qua trình lấy lời khai ban đầu Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Công an đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Ty để điều tra, xử lý.

Trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sỹ đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.