Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Trung tá công an hy sinh ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Trưa 10/9, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định số 1776-QĐ-CTN ngày 9/9/2025 của Chủ tịch nước Lương Cường về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Nguyễn Đông Cánh – Phó tổ trưởng, Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã trực tiếp trao tặng Huân chương của Trung tá Nguyễn Đông Cánh cho thân nhân.

Trước đó, chiều 9/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng công bố Quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với cán bộ công an Nguyễn Đông Cánh.

Đại diện Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Trung tá Nguyễn Đông Cánh tại gia đình.

Cùng với đó, Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao quyết định hỗ trợ 150 triệu đồng (nguồn kinh phí trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an và Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh Đắk Låk) đối với gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã có tờ trình đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho anh Nguyễn Đông Cánh. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình.

Di ảnh Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, sáng 8/9, nhận được tin báo của người dân tố cáo Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989, là chị dâu của Ty, sống cùng nhà) vào tối 7/9, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác trực đến địa bàn mời Ty về trụ sở làm việc.

Khi thấy công an tới gần nhà mình, Ty bỏ chạy về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc. Chống trả trong quá trình bị truy đuổi, Nguyễn Văn Ty rút dao đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh nhiều nhát khiến anh hy sinh.

Khoảng 12h40’ cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi tên này đang cố thủ trong nhà riêng tại thôn 4, xã Xuân Lộc.

Tại Cơ quan Công an, qua trình lấy lời khai ban đầu Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ty.