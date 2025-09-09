Khởi tố, bắt giam kẻ sát hại Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra đối với bị can Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Ty (giữa) - kẻ sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Ảnh: CACC)

Quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Ty là kẻ đã dùng hung khí sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi, Tổ phó tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) khiến đồng chí hi sinh.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, sáng 8/9, nhận được tin báo về việc tối 7/9, Nguyễn Văn Ty có hành vi Cố ý thương tích đối với chị dâu của đối tượng, sống cùng nhà. Công an xã Xuân Lộc triển khai tổ công tác gồm 5 cán bộ để truy bắt Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc).

Khoảng 10h30, khi lực lượng tiếp cận khu vực gần nhà Ty, đối tượng bỏ chạy vào rừng keo.

Trong qua trình Tổ công tác truy đuổi đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao Thái Lan chống trả, đâm nhiều nhát vào người, khiến Thiếu tá Cánh hy sinh.

Tại Cơ quan Công an, qua trình lấy lời khai ban đầu Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước sự hy sinh anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sỹ đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.