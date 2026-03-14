'Đòn lạnh gáy' của ông Trump nhắm vào Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng hôm 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ tấn công họ rất mạnh trong tuần tới" và tin rằng giới lãnh đạo Iran cuối cùng có thể bị lật đổ.

"Tôi thực sự nghĩ rằng đó là một trở ngại lớn đối với những người không có vũ khí. Tôi nghĩ đó là một trở ngại rất lớn... Điều đó sẽ xảy ra, nhưng có lẽ sẽ không phải ngay lập tức", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington và Israel tấn công hơn 15.000 mục tiêu kể từ khi phát động chiến dịch không kích vào Iran ngày 28/2.

Ông Hegseth nhấn mạnh chiến dịch này đã làm suy yếu đáng kể khả năng trả đũa của Iran.

Theo ông Hegseth, "tên lửa, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đang bị phá hủy hoặc bắn hạ" và số lượng cuộc tấn công bằng tên lửa giảm 90%, trong khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giảm 95%.

Ông Hegseth cũng cho biết nhà Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei "bị thương" sau vụ tấn công ngày 28/2 khiến cha ông thiệt mạng. Các quan chức Iran sau đó xác nhận ông Mojtaba Khamenei bị thương nhưng không cung cấp chi tiết và ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.

Công nhân ở Tehran đang dọn dẹp mảnh vỡ và đổ nát từ các tòa nhà bị hư hại. (Video: AP)

Cùng thời điểm, Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth chấp thuận đề nghị của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) về điều động "bộ phận thuộc nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 trực thuộc" tới Trung Đông.

Một quan chức nói rằng hai tàu thuộc nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Tripoli, vốn đồn trú ở Nhật Bản đang di chuyển tới Trung Đông và sẽ tham gia cuộc tập kích nhằm vào Iran. Tàu đổ bộ USS Tripoli được trang bị tiêm kích tàng hình F-35B.

Quan chức hải quân cho hay trước khi xung đột bùng phát, Mỹ có 12 tàu chiến hoạt động ở khu vực do CENTCOM phụ trách và 7 chiếc khác tại đông Địa Trung Hải. Lầu Năm Góc được cho cũng đang cân nhắc đề nghị của CENTCOM về triển khai thêm hai khu trục hạm nhằm hỗ trợ hộ tống tàu hàng đi qua eo biển Hormuz.

Theo chuyên trang quân sự War Zone, ARG là lực lượng phản ứng nhanh, chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công đổ bộ và tác chiến đặc biệt. Mỗi nhóm thường gồm một tàu đổ bộ tấn công, hai tàu vận tải đổ bộ và một tàu hỗ trợ, kèm theo một Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) với quân số khoảng 2.000 người.