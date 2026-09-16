Trượt chân ngã xuống suối trên đường đi làm, người đàn ông bị lũ cuốn tử vong

(VTC News) -

Ông Lê Quang Tùng - Chủ tịch UBND xã Yên Khương (Thanh Hoá) cho biết, một người đàn ông trú địa phương vừa tử vong do ngã xuống suối lúc trời mưa lũ.

Theo thông tin ban đầu, hơn 10h ngày 16/9, anh L.V.X (SN 1981, trú bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương) bị trượt chân xuống suối và bị dòng nước lũ cuốn trôi. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Yên Khương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do nước lũ chảy xiết cộng với mưa to việc tìm kiến gặp nhiều khó khăn.

“Nước lũ ở suối dâng nhanh, chảy mạnh nên chỉ trong thời gian ngắn. Khoảng hơn 12h00 ngày 16/9, chúng tôi tìm thấy thi thể. Xác nạn nhân được phát hiện cách nơi anh ấy bị ngã khoảng 1,5km”, Chủ tịch UBND xã Yên Khương cho biết.

Tình hình mưa lũ tại Thanh Hoá đang diễn biến tương đối phức tạp. (Ảnh: CTV)

Ngày 16/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát đi công điện khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến lũ phức tạp trên các tuyến sông.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến tối 16/9, mưa lớn khiến một số khu vực xuất hiện ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt, việc lưu thông gặp khó khăn, hàng trăm hộ dân bị cô lập tạm thời, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào 7 khu dân cư với 613 hộ với 2.439 nhân khẩu. Các địa phương chủ động sơ tán 191 hộ với 734 nhân khẩu sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn. Người dân ở nơi sơ tán được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Về nhà ở, có 90 hộ có nhà bị ngập dưới 1 mét nước, 4 nhà bị sập đổ, Trường THCS Nghi Sơn (phường Nghi Sơn bị hư hỏng). Tổng diện tích ngập là 1.080 ha, gồm 522,6 ha cây lúa, 193,4 ha cây rau màu, 364 ha cây mía… Mưa lớn cũng làm 4 cột điện hạ thế bị đổ gãy.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo 15.206 cán bộ, chiến sỹ; Công an tỉnh Thanh Hoá huy động 4.496 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.