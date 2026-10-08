Trường mầm non ở TP.HCM thu 80.000 đồng/tháng tiền giữ xe, chính quyền nói gì?

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Hưng, TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, địa phương đã trao đổi với Trường Mầm non 19/5 để làm rõ việc thu 80.000 đồng/tháng tiền giữ xe.

Theo ông Trung, đây là khoản thu dịch vụ trên cơ sở phụ huynh tự nguyện đăng ký, không bắt buộc đối với tất cả phụ huynh. Qua trao đổi với nhà trường, trường hợp được phản ánh là bà nội của một học sinh tham dự họp phụ huynh và đã đăng ký sử dụng dịch vụ vì cho rằng mức tiền không đáng kể, trong khi gia đình có những ngày phụ huynh đưa đón trẻ bằng phương tiện khác.

Ông Trung cho biết, sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã rà soát lại và ban hành thông báo để làm rõ. Trường hợp phụ huynh đã đăng ký nhưng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ thì có thể thông tin lại với nhà trường để được hoàn trả tiền. Nhà trường cũng thông báo chung để tránh trường hợp phụ huynh khác hiểu chưa đúng về khoản thu này.

Mức thu phí giữ xe phụ huynh 80.000 đồng/tháng của Trường mầm non 19/5. (Ảnh chụp màn hình)

Về khoản thu tiền giữ xe, ông Trung cho biết theo quy định của TP.HCM, các trường học được phép thu phí giữ xe đối với phụ huynh và học sinh.

Đối với bậc mầm non, phụ huynh thường phải gửi xe trong khuôn viên trường để đưa trẻ vào lớp hoặc đón trẻ sau giờ học. Do đó, việc tổ chức dịch vụ giữ xe tại trường phù hợp với đặc thù đưa đón trẻ ở cấp học này.

Theo ông Trung, quy định cho phép thu phí giữ xe theo ngày hoặc theo tháng, với mức tối đa 80.000 đồng/tháng. Trường Mầm non 19/5 lựa chọn hình thức thu theo tháng nhằm tạo thuận tiện cho phụ huynh, thay vì phải thanh toán từng ngày.

“Khoản này không phải trường thu đại trà. Phụ huynh có nhu cầu sử dụng dịch vụ thì đăng ký, còn không đăng ký thì không phải đóng. Nếu phụ huynh chưa hiểu hoặc đăng ký nhưng không có nhu cầu thì nhà trường sẽ trao đổi và hoàn trả tiền”, ông Trung nói.

Ông Trung cũng cho rằng khi có thắc mắc về các khoản thu, phụ huynh nên trao đổi trực tiếp với nhà trường để được giải đáp rõ ràng, tránh thông tin chưa đầy đủ dẫn đến hiểu nhầm.

Trước đó, trên một diễn đàn dành cho phụ huynh, một tài khoản phản ánh Trường Mầm non 19/5 (phường Hòa Hưng, TP.HCM) thông báo thu 80.000 đồng/tháng tiền giữ xe đối với phụ huynh đưa đón trẻ.

Theo phản ánh, trong thông báo các khoản thu gửi cha mẹ học sinh có khoản tiền giữ xe 80.000 đồng/tháng. Gia đình người này ở đối diện trường, thường để bà nội đi bộ đưa trẻ sang đường vào lớp nhưng vẫn được thông báo tính phí giữ xe.