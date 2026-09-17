Trung tâm y tế Hoàng Mai ngập sâu trong nước

(VTC News) -

Ngày 17/9, nước sông Hoàng Mai (Nghệ An) dâng cao, tràn vào khuôn viên và tầng 1 Trung tâm Y tế Hoàng Mai (phường Hoàng Mai), có nơi ngập gần 1m.

Trung tâm Y tế Hoàng Mai (Nghệ An) ngập sâu trong nước lũ

Nước lũ tràn vào nhiều hành lang, phòng điều trị và lối đi. Trước tình hình nước tiếp tục dâng, cán bộ, nhân viên y tế khẩn trương chuyển bệnh nhân từ tầng 1 lên tầng 2, đồng thời kê cao trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc men để hạn chế thiệt hại.

Kho tủ thuốc cũng bị ngập sâu

Trung tâm Y tế Hoàng Mai hiện có hơn 90 cán bộ, bác sĩ, nhân viên với 13 khoa, phòng; mỗi ngày tiếp nhận hơn 200 lượt bệnh nhân ngoại trú và khoảng 120-140 bệnh nhân nội trú.

Lực lượng chức năng phường Hoàng Mai hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản đến chỗ an toàn

Những ngày qua, tại khu vực phường Hoàng Mai xảy ra mưa to đến rất to. Mưa lớn kết hợp nước từ hồ Vực Mấu xả lũ khiến nhiều khu vực bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai cán bộ xuống các khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tập trung giúp đỡ người cao tuổi, trẻ em và các hộ gia đình gặp khó khăn.

Tại Nghệ An, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều phường, xã ngập sâu, giao thông chia cắt. Ở các xã miền núi, nhiều điểm sạt lở đất, đá xuất hiện trên quốc lộ và đường liên thôn, bản; nước tại các khe suối, cầu tràn dâng cao, chảy xiết

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An), trong ngày 16/9, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị chức năng quản lý ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh.

Trên Quốc lộ 48 qua xã Đông Hiếu có 2 vị trí ngập khoảng 0,4m. Quốc lộ 48E qua xã Nghĩa Đàn có 2 đoạn ngập từ 0,4-0,5m. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát, tạm thời đóng đường tại những thời điểm nước dâng cao để bảo đảm an toàn.

Một số tuyến đường tỉnh ngập sâu hơn. Tại tràn Xăng Dầu, Km27+950 đường tỉnh 538 qua xã Quỳnh Tam, nước dâng khoảng 1,7m; tràn Km25+250 đường tỉnh 544 qua xã Hùng Chân ngập khoảng 1,3m. Đường tỉnh 531B qua xã Minh Hợp cũng ghi nhận vị trí ngập khoảng 0,45m. Một số vị trí trên Quốc lộ 48E bị ảnh hưởng, trong đó khu vực cầu khe Đá Hàn hư hỏng nghiêm trọng.

Tại các điểm ngập sâu, lực lượng chức năng bố trí người cảnh giới, kiểm soát giao thông, không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn, đề phòng nước lũ tiếp tục dâng và dòng chảy mạnh.