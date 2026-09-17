Nước lũ 'xé nát' quốc lộ, bóc mặt đường thành từng mảng ở Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 17/9, ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến một số vị trí trên Quốc lộ 48E bị ảnh hưởng, trong đó khu vực cầu khe Đá Hàn hư hỏng nghiêm trọng.

Nước lũ dâng hơn 1m, mặt cầu khe Đá Hàn trên Quốc lộ 48E (Nghệ An) hư hỏng nặng

Cầu khe Đá Hàn dài khoảng 10m, nằm trên Quốc lộ 48E, kết nối khu vực Nghĩa Đàn với xã Quỳnh Thắng.

Trong đợt mưa lũ, nước từ các khe, suối và khu vực thượng nguồn đổ về nhanh, có thời điểm dâng cao hơn 1m, tràn qua mặt cầu và đường dẫn hai bên, khiến giao thông bị gián đoạn.

Dòng nước chảy xiết xói trực tiếp vào nền đường, làm lớp bê tông nhựa trên mặt cầu và hai đầu cầu bong tróc, nứt vỡ. Sau khi nước rút, nhiều vết nứt lớn xuất hiện theo chiều ngang và dọc mặt đường. Một số vị trí bị khoét sâu, để lộ lớp đá cấp phối phía dưới, mặt đường bị võng và xô lệch.

Ngay khi phát hiện sự cố, đêm 16/9, chính quyền địa phương phối hợp đơn vị quản lý đường bộ rào chắn, cảnh báo và tạm thời không cho người, phương tiện qua khu vực nguy hiểm.

Hiện trường cầu khe Đá Hàn sau mưa lũ

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An), trong ngày 16/9, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị chức năng quản lý ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh.

Trên Quốc lộ 48 qua xã Đông Hiếu có 2 vị trí ngập khoảng 0,4m. Quốc lộ 48E qua xã Nghĩa Đàn có 2 đoạn ngập từ 0,4-0,5m. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát, tạm thời đóng đường tại những thời điểm nước dâng cao để bảo đảm an toàn.

Video đơn vị chức năng sửa chữa mặt cầu khe Đá Hàn sau mưa lũ

Một số tuyến đường tỉnh ngập sâu hơn. Tại tràn Xăng Dầu, Km27+950 đường tỉnh 538 qua xã Quỳnh Tam, nước dâng khoảng 1,7m; tràn Km25+250 đường tỉnh 544 qua xã Hùng Chân ngập khoảng 1,3m. Đường tỉnh 531B qua xã Minh Hợp cũng ghi nhận vị trí ngập khoảng 0,45m.

Tại các điểm ngập sâu, lực lượng chức năng bố trí người cảnh giới, kiểm soát giao thông, không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn, đề phòng nước lũ tiếp tục dâng và dòng chảy mạnh.