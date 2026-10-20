Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị AEON Thanh Hóa chính thức khai trương

(VTC News) -

Đóng vai trò kinh doanh chủ lực trong Trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hóa, Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị AEON Thanh Hóa cũng là trung tâm thứ 13 của AEON Việt Nam, cung cấp các nhóm sản phẩm và dịch vụ thiết yếu cho đời sống hàng ngày, bao gồm thực phẩm, thời trang, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sản phẩm mẹ và bé cùng đồ gia dụng.

Trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hoá chính thức khai trương.

Sự hiện diện của AEON Thanh Hóa đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình mở rộng mạng lưới của AEON tại Việt Nam, đồng thời đưa mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị đến gần hơn với khách hàng tại một thị trường giàu tiềm năng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương AEON Thanh Hóa, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, nhấn mạnh: “Thanh Hóa là vùng đất đầy tiềm năng, nhu cầu tiêu dùng của các gia đình trẻ tại đây được kỳ vọng sẽ gia tăng nhanh chóng.

Chúng tôi rất vui mừng khi chỉ trong ba ngày đầu tiên kể từ khi mở cửa đón khách vào ngày 15/10, AEON Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 200.000 lượt khách, đánh dấu khởi đầu vô cùng ấn tượng và là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của khách hàng. Tập đoàn AEON sẽ không ngừng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của tỉnh Thanh Hóa và cuộc sống thịnh vượng của người dân”.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ kỳ vọng Tập đoàn AEON sẽ ưu tiên đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống AEON; làm “cầu nối” thu hút thêm nhà đầu tư Nhật Bản đến với Thanh Hóa.

Không gian Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị AEON Thanh Hóa được sắp xếp trên ba tầng với các nhóm ngành hàng và chức năng riêng biệt, đáp ứng nhiều nhu cầu mua sắm của các thành viên trong gia đình trong cùng một điểm đến.

Tại tầng 1, khu vực siêu thị tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống với các sản phẩm hữu cơ đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. và VietGAP, cùng các nhóm thực phẩm chức năng, thực phẩm sơ chế sẵn (Ready to Cook), thực phẩm chế biến sẵn (Ready to Eat) và các sản phẩm thân thiện môi trường.

Rau củ được nhập mới hằng ngày từ Đà Lạt và Mộc Châu, bên cạnh các dòng sản phẩm tiện ích như rau củ cắt sẵn. Đặc biệt, nem chua Thanh Hóa cũng được phục vụ tại quầy thịt nguội và xúc xích. Nhãn hàng riêng TOPVALU và các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

AEON Bakery có khu vực dùng bữa tại chỗ với khoảng 30 chỗ ngồi, phục vụ nhiều dòng bánh. Đặc biệt, quầy pizza giới thiệu thêm các hương vị mới như phô mai thanh cua, gà Teriyaki và sốt tôm.

Khu vực Delica mang đến không gian dùng bữa khoảng 290 chỗ, với sushi, gà rán kiểu Hàn, salad tự chọn, mì và lẩu, đồng thời bổ sung những món ăn quen thuộc với khẩu vị địa phương như bánh khoái, bánh xèo và nem lụi.

Ở tầng 2, sự hiện diện của MYCLOSET - thương hiệu thời trang nữ trẻ trung, năng động của AEON Việt Nam; Glam Beautique - chuỗi cửa hàng chuyên doanh về sức khỏe và sắc đẹp; cùng AEON Bicycle với các sản phẩm xe đạp và phụ kiện, kết nối nhu cầu thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

Tầng 3 tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ gia đình với Kids Republic dành cho mẹ và bé, khu vui chơi trẻ em, phòng chăm sóc em bé và HÓME CÓORDY với các sản phẩm gia dụng phục vụ đời sống thường nhật.

Khách hàng đến AEON Thanh Hóa có thể trải nghiệm các tiện ích, công nghệ giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong quá trình mua sắm, sử dụng dịch vụ. Tại khu vực ẩm thực tự chọn Delica, khách hàng có thể thanh toán cùng lúc nhiều nhóm sản phẩm như sushi, oden, đồ chiên, mì và đồ uống.

Cân điện tử tích hợp AI có khả năng nhận diện các món ăn tại quầy buffet, quầy chọn món tự động (Self-Ordering Kiosk) hỗ trợ khách hàng gọi món mì, nước uống và thanh toán không tiền mặt. AEON EShop tiếp tục mở rộng lựa chọn mua sắm trực tuyến cho khách hàng tại Thanh Hóa và các khu vực lân cận.

Các tiện ích như dịch vụ gói quà, cung cấp đá lạnh và Smart Locker - tủ khóa thông minh ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt - cũng được triển khai.

Nhân dịp ra mắt, AEON Thanh Hóa triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ ngày 15 đến 25/10/2026, mang đến thêm nhiều quyền lợi cho khách hàng khi mua sắm.