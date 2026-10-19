DSpace Audio x Edifier: Mang các giải pháp âm thanh Hi-Fi gần hơn tới người dùng

(VTC News) -

Đam mê âm thanh đi cùng trách nhiệm cộng đồng

Vừa qua tại Hà Nội, DSpace Audio kết hợp cùng thương hiệu âm thanh Edifier tổ chức buổi sự kiện giới thiệu dải sản phẩm Edifier S Series - giải pháp âm thanh Hi-Fi, phân khúc giá hợp lý. Bên cạnh việc mang đến không gian giao lưu gần gũi cho những người yêu nhạc, sự kiện còn có một hoạt động rất ý nghĩa.

Trước tình hình bão lũ vừa qua, toàn bộ phí đăng ký tham dự của khách mời đã được DSpace Audio và Edifier Việt Nam vận động khách mời tham dự gửi ủng hộ trực tiếp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là hành động nhỏ nhưng thiết thực, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng mà hai thương hiệu luôn hướng tới.

Hành trình 30 năm và câu chuyện tối giản hóa Hi-Fi

Tại sự kiện, mọi người đã cùng nhìn lại chặng đường 30 năm phát triển đáng nhớ của Edifier kể từ năm 1996. Hãng đã ghi dấu ấn với nhiều cột mốc ấn tượng: ra mắt công nghệ âm thanh 3D (1997), hợp tác với kỹ sư âm thanh danh tiếng Phil Jones (2004), trở thành thương hiệu audio nội địa Trung Quốc đầu tiên lên sàn chứng khoán (2010), mua lại thương hiệu tai nghe STAX đình đám (2012) và ra mắt thương hiệu HECATE (2018).

Đúng với chủ đề “Hi-Fi, Simplified”, buổi workshop muốn gửi gắm một thông điệp rõ ràng: Âm thanh Hi-Fi giờ đây không còn là thú chơi phức tạp hay quá đắt đỏ, mà đã được tối giản hóa để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tận hưởng. Đại diện hãng đã chia sẻ về 4 tiêu chí cốt lõi (4S) của dòng loa S Series để làm được điều này:

SOUL (Tâm hồn):Âm thanh phải chạm tới cảm xúc của người nghe.

SOUND (Âm thanh):Thể hiện chất âm chân thực và tự nhiên nhất.

STAGE (Không gian): Mang lại cảm giác âm thanh đa chiều, sống động như đang ngồi trực tiếp ở sân khấu.

SIGNATURE (Dấu ấn): Thiết kế mang đậm nét đặc trưng, không thể nhầm lẫn của Edifier.

Trải nghiệm thực tế: Khi Hi-Fi nằm ngay trong tầm tay

Để mang lại trải nghiệm nghe nhìn tốt nhất, sự kiện đã giới hạn số lượng khách mời, giúp mọi người có không gian thoải mái để trực tiếp nghe thử 4 mẫu loa Hi-Fi S Series nổi bật:

Edifier S880DB MKII: Mẫu loa “nhập môn” Hi-Fi với công suất 88W RMS. Điểm cộng lớn nhất là vi xử lý XMOS XU216 giúp giải mã nhạc chất lượng cao (24-bit/192kHz) khi cắm trực tiếp qua cổng USB-C.

Edifier S3000 MKII (Flagship): Mẫu loa cao cấp nhất sự kiện với công suất “khủng” 256W RMS. Điểm sáng của dòng này là kết nối hoàn toàn không dây giữa hai bên loa (chuẩn 24-bit/96kHz) qua sóng 5.8GHz.

Edifier S355DB:Dàn loa 2.1 (công suất 150W RMS) cực kỳ hợp lý cho những ai mê dải âm trầm mạnh mẽ. Chiếc loa Subwoofer 8 inch đi kèm cũng kết nối không dây qua sóng 5.8GHz, có thể đánh dải trầm xuống sâu tới mức 44Hz.

Edifier R2750DB MKII: Dòng loa bookshelf 3 đường tiếng (công suất 144W RMS) được trang bị mạch amply Class-D 4 kênh riêng biệt và chip xử lý âm thanh DSP 24-bit/96kHz, mang lại chất âm cực kỳ chi tiết và rõ nét.

Xuyên suốt workshop, khách mời không chỉ được nghe các chuyên gia hướng dẫn cách tự thiết lập một dàn Hi-Fi tại nhà một cách đơn giản, mà còn được thư giãn, thưởng thức đồ uống ngon do các barista chuyên nghiệp pha chế.

DSpace Audio và Edifier Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành tới quý khách hàng đã dành thời gian cuối tuần đến chung vui và cùng lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng. Sự ủng hộ nhiệt tình này chính là động lực để ban tổ chức tiếp tục mang đến nhiều sự kiện âm thanh chất lượng và gần gũi hơn nữa trong tương lai.

DSpace Audio cũng là đại lý phân phối ủy quyền của Edifier tại Việt Nam, khách hàng có thể ghé các showroom gần nhất tại Hà Nội, TP.HCM và Nghệ An để trải nghiệm trực tiếp và lựa chọn sản phẩm phù hợp.