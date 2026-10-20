Hanmi Nutrition: Gần 60 năm kiến tạo giá trị ngành thực phẩm bổ sung Hàn Quốc

(VTC News) -

Hành trình gần 60 năm phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Được thành lập từ năm 1967, Hanmi Nutrition (㈜한미양행) là doanh nghiệp Hàn Quốc có bề dày lịch sử gần 60 năm trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.

Khởi đầu từ các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu truyền thống, doanh nghiệp đã từng bước mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng, dinh dưỡng chuyên biệt và các dòng sản phẩm ứng dụng nguyên liệu có hoạt tính sinh học.

Việc duy trì hoạt động và phát triển ổn định trong một ngành công nghiệp có tốc độ thay đổi nhanh chóng trong gần sáu thập kỷ cho thấy định hướng nhất quán của Hanmi Nutrition: lấy chất lượng, nghiên cứu khoa học và năng lực sản xuất làm nền tảng cốt lõi.

Ngay từ những năm đầu, doanh nghiệp đã liên tục đầu tư vào hệ thống nhà máy hiện đại tại Paju, Gyeonggi-do - một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát chất lượng và nghiên cứu phát triển (R&D) bài bản.

Từ nhà sản xuất truyền thống đến đối tác OEM/ODM chiến lược

Thế mạnh cạnh tranh nổi bật của Hanmi Nutrition trên thị trường quốc tế là năng lực cung cấp dịch vụ OEM (gia công theo đơn đặt hàng) và ODM (thiết kế và phát triển sản phẩm trọn gói).

Thay vì chỉ sản xuất theo công thức có sẵn, Hanmi tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị: từ nghiên cứu nguyên liệu, xây dựng công thức, lựa chọn dạng bào chế, thử nghiệm đến sản xuất thương mại và hoàn thiện hồ sơ.

Mô hình này đáp ứng xu thế chuyển dịch toàn cầu sang các dòng sản phẩm chuyên biệt, tiêu chuẩn hóa và đáp ứng chính xác nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Nhờ nền tảng công nghệ linh hoạt, Hanmi phát triển đa dạng các dạng bào chế từ viên nén, viên nang, viên hoàn, cốm, bột, gel, jelly cho đến các sản phẩm dạng lỏng.

Đầu tư bài bản vào nghiên cứu và phát triển (R&D)

Trong ngành dinh dưỡng chức năng, chất lượng sản phẩm khởi nguồn từ việc tuyển chọn nguyên liệu, xác định hàm lượng hoạt chất, kiểm tra tính ổn định và thiết kế công thức ứng dụng thực tế.

Nhận thức rõ điều này, Hanmi Nutrition đã thành lập trung tâm R&D chuyên biệt, tập trung nghiên cứu nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu chức năng, men vi sinh (probiotics), công nghệ chế biến và các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tích cực tham gia các dự án nghiên cứu phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu lớn và các chương trình khoa học cấp quốc gia tại Hàn Quốc.

Định hướng R&D của Hanmi không ngừng mở rộng sang các lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm toàn cầu như sức khỏe đường ruột, dinh dưỡng cho người cao tuổi, xu hướng healthy aging (lão hóa khỏe mạnh), nguyên liệu sinh học tự nhiên và các dòng thực phẩm thế hệ mới.

Hệ thống quản lý chất lượng khắt khe làm nền tảng

Đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hệ thống quản lý chất lượng là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hanmi Nutrition đã thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như GMP, HACCP và ISO 9001.

Các quy trình kiểm tra ngặt nghèo được triển khai đồng bộ từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, kiểm định thành phẩm cho đến khả năng truy xuất nguồn gốc. Sự kiểm soát chặt chẽ này giúp hạn chế tối đa rủi ro, đảm bảo tính ổn định cao nhất cho sản phẩm và là chìa khóa giúp Hanmi tự tin hợp tác lâu dài với các đối tác đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Đón đầu xu thế chăm sóc sức khỏe chủ động và vươn tầm quốc tế

Trước sự chuyển dịch sang xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, Hanmi Nutrition kết hợp tinh hoa nguyên liệu tự nhiên Hàn Quốc với công nghệ sản xuất hiện đại để đón đầu nhu cầu thị trường. Sau nhiều thập kỷ khẳng định vị thế nội địa, doanh nghiệp đẩy mạnh chiến lược hợp tác quốc tế qua mô hình OEM/ODM, trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng các thương hiệu bản địa.

Tại Việt Nam, Hanmi Nutrition đã thiết lập quan hệ hợp tác hiệu quả với các doanh nghiệp uy tín, tiêu biểu như Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu An Thịnh Phát.

Khép lại hành trình gần 60 năm, Hanmi Nutrition kiên định mục tiêu vươn tầm toàn cầu, đưa những giá trị đỉnh cao của công nghệ dinh dưỡng Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.