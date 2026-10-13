Hé lộ những trải nghiệm đáng mong chờ ngày mở cửa AEON Thanh Hóa

(VTC News) -

Trải nghiệm một ngày trọn vẹn tại AEON Thanh Hóa

Nằm trong Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, AEON Thanh Hóa là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) thứ 13 của AEON tại Việt Nam, với diện tích hơn 10.000 m2. Đây là nơi các gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ, những gia đình mới đến lập nghiệp và du khách từ khắp mọi miền đất nước có thể thoải mái “thư giãn, ăn uống, vui chơi và mua sắm” trọn vẹn cả ngày.

Khu vực siêu thị ở tầng 1.

Hành trình bắt đầu từ khu vực siêu thị, nơi cung cấp những sản phẩm chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn AEON cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, tạo nên một điểm nhấn không thể bỏ qua. Rau củ quả được nhập mới mỗi ngày từ các cao nguyên nông sản nổi tiếng như Đà Lạt và Mộc Châu, bên cạnh các sản phẩm rau củ cắt sẵn, thực phẩm sẵn sàng chế biến dành cho những khách hàng ưu tiên sự tiện lợi.

Đặc sản địa phương cũng có một vị trí riêng. Tại quầy thịt nguội và xúc xích, AEON sẽ giới thiệu Nem Chua, món đặc sản trứ danh của Thanh Hóa, quen thuộc và được yêu thích trên toàn quốc.

Một “vũ trụ ẩm thực” đang chờ được khám phá

Cũng tại tầng 1, khách hàng có thể khám phá khu vực ẩm thực tự chọn Delica và AEON Bakery - hai điểm nhấn ẩm thực đáng chờ đợi tại AEON Thanh Hóa.

Khu vực Delica - Ẩm thực tự chọn với vô vàn các món ăn Việt, Nhật, Hàn…

Tại khu vực Delica - Ẩm thực tự chọn, thực khách có thể lựa chọn món ăn mình thích rồi thưởng thức ngay tại chỗ trong không gian dùng bữa khoảng 290 chỗ ngồi, mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái.

Còn gì hấp dẫn hơn khi trước mắt là những set sushi, từ phần nhỏ gọn cho người đi một mình đến phần lớn cho cả gia đình, bên cạnh là gà rán kiểu Hàn, salad tự chọn, các món mì và lẩu, cùng những món quen thuộc với người Việt như bánh khoái, bánh xèo, nem lụi… Mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy món mình yêu thích, và cân điện tử tích hợp AI nhận diện món tại quầy buffet sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ thanh toán.

Nếu Delica mang đến cảm giác “đi một vòng là muốn thử thêm một món”, thì AEON Bakery lại dễ khiến thực khách dừng chân bởi mùi bánh thơm lừng, với bánh sừng bò - croissant được nướng mới mỗi ngày. Khu vực Bakery được mở rộng, bố trí thêm khoảng 30 chỗ ngồi để thưởng thức bánh ngay tại chỗ. Quầy pizza được nâng cấp, bên cạnh hương vị phô mai quen thuộc sẽ có các vị mới như “Phô mai thanh cua”, “Gà Teriyaki” và “Sốt tôm”.

Với những ai thích cảm giác cầm trên tay một chiếc bánh nướng thơm lừng và thưởng thức ngay tại chỗ, đây có thể sẽ là một trong những góc khiến bạn muốn nán lại lâu hơn.

Các sản phẩm chỉ có tại AEON: MYCLOSET, HÓME CÓORDY và TOPVALU

Hành trình khám phá của cả gia đình có thể tiếp tục với MYCLOSET, thương hiệu thời trang nữ trẻ trung, năng động, độc quyền của AEON Việt Nam, được chia theo 3 phong cách “Urban Casual”, “Street” và “Feminine”. HÓME CÓORDY là nhãn hàng riêng với các sản phẩm gia dụng, nội thất thiết yếu cho gia đình, từ dụng cụ nhà bếp, chăn ga gối nệm đến đồ dùng phòng tắm.

MYCLOSET - thương hiệu thời trang độc quyền của AEON Việt Nam.

AEON Thanh Hóa còn mang đến các sản phẩm TOPVALU - nhãn hàng riêng của AEON, với các sản phẩm chất lượng cùng mức giá hợp lý được phối hợp sản xuất với các nhà cung cấp Việt Nam theo tiêu chuẩn AEON, và cả các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Tại tầng 3, Kids Republic là thế giới mua sắm tổng hợp dành cho mẹ và bé, từ quần áo, phụ kiện thời trang, đồ chơi, văn phòng phẩm cho đến các đồ dùng thiết yếu cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Khu thời trang trẻ em được sắp xếp theo từng phân khúc giá, giúp bố mẹ dễ dàng chọn trang phục cho những bé đang lớn nhanh. Khu vui chơi trẻ em và phòng chăm sóc trẻ sơ sinh là những tiện ích đi kèm, để cả 3 thế hệ trong gia đình có thể thảnh thơi mua sắm và tận hưởng những phút giây quây quần bên nhau.

Trên đây mới chỉ là một phần những điều đang chờ bạn tại AEON Thanh Hóa. Ngày 15/10 đang đến gần. Nếu đã có một chiếc bụng đói và một hội bạn sẵn sàng khám phá, hãy lưu lịch để cùng đến trải nghiệm trực tiếp nhé.