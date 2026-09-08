iPhone 16 và 17 series giảm giá mạnh khi iPhone 18 series sắp ra mắt

(VTC News) -

Theo phân tích của anh Trần Đình Quân, đại diện thương hiệu bán lẻ điện thoại Viettablet - Chiến Thần Định Giá thì 2 dòng máy cao cấp iPhone 17 series và iPhone 16 series đang có giá bán giảm mạnh ở thời điểm đầu tháng 9/2026, thời điểm iPhone 18 series sắp ra mắt.

iPhone 16 series ghi nhận mức giảm giá đỉnh cao từ trước đến nay. (Ảnh: Viettablet)

Cụ thể, tại Viettablet thì mẫu iPhone 17 chính hãng mới nguyên seal đang có giá từ 22,2 triệu đồng, bản iPhone 17 Pro có giá từ 29,5 triệu đồng và bản iPhone 17 Pro Max có giá từ 32 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phiên bản iPhone 16 chính hãng mới hiện có giá từ 16,99 triệu đồng. Đối với những ai muốn tiết kiệm ngân sách tối đa nhưng vẫn muốn có thiết bị đời mới, sự góp mặt của phiên bản rút gọn iPhone 16e đã kéo mức sàn sở hữu xuống mức giá rẻ hơn, chỉ dao động từ 12,29 triệu đồng.

Trên thị trường máy cũ đã qua sử dụng, dòng iPhone 16 cũ hiện chỉ còn khoảng 13,69 triệu đồng. Đáng chú ý nhất, dòng sản phẩm từng là “quái vật doanh thu” iPhone 16 Pro Max bản 256GB VN/A cũng đã giảm mạnh về mức khoảng 23 triệu đồng. Việc Apple tung ra những bản cập nhật hệ điều hành mới để tối ưu hóa thời lượng pin và sửa lỗi hệ thống, giúp dòng máy này giữ vững giá trị sử dụng lâu dài trong mắt người dùng.

iPhone 16 Pro Max hiện chỉ còn máy like new với giá bán hấp dẫn. (Ảnh: Viettablet)

Cũng theo anh Quân, dòng iPhone 17 series còn đang có doanh thu rất tốt nhờ giá bán tốt cùng với thị hiếu của người dùng.

Lần đầu tiên, một phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn được trang bị màn hình OLED tích hợp tần số quét cao 120Hz ProMotion, RAM nâng cấp lên 8GB và tối đa 12GB trên các phiên bản Pro cùng vi xử lý Apple A19 mạnh mẽ. Sự xuất hiện của tân binh siêu mỏng mang tên iPhone Air thay thế cho dòng Plus truyền thống cũng tạo ra một làn sóng mua sắm mạnh mẽ nhờ thiết kế thời trang và mỏng nhẹ., nhờ đó giúp các chuỗi bán lẻ lớn liên tục ghi nhận trạng thái cháy hàng ở phân khúc cao cấp, đặc biệt là mẫu iPhone 17 Pro Max.

Nhóm người mua cũng đang có sự phân hóa, người mua iPhone 17 series bao gồm những người đam mê công nghệ đỉnh cao, mong muốn trải nghiệm tấm nền ProMotion 120Hz mượt mà ngay trên phiên bản tiêu chuẩn. Đây cũng là một lựa chọn nâng cấp lý tưởng cho người dùng đang sở hữu các dòng máy đời cũ như iPhone 12, 13 hay 14 khi mong muốn có một bước nhảy vọt thực sự về thiết kế bên ngoài lẫn hiệu năng AI bên trong.

Bên cạnh đó, người mua dòng iPhone 16 series lại hướng tới giá trị sử dụng với chip A18 và nút Action Camera cho các nhu cầu hàng ngày. Khách hàng muốn trải nghiệm những tính năng cốt lõi của Apple Intelligence nhưng có mức ngân sách thấp hơn sẽ tìm câu trả lời tại dòng máy này. Việc sở hữu một chiếc iPhone 16 mới hoặc máy cũ ở thời điểm hiện tại sẽ giúp người dùng tiết kiệm một khoản tài chính lớn từ năm đến tám triệu đồng so với việc chạy theo các thế hệ mới.

Phone 17 series được dự đoán sẽ giảm giá sau khi iPhone 18 ra mắt. (Ảnh: Viettablet)

Anh Quân còn nhận định rằng cục diện thị trường điện thoại cuối năm nay sẽ có nhiều thay đổi lớn do áp lực từ chuỗi cung ứng linh kiện trên toàn cầu. Cuộc khủng hoảng tăng giá bộ nhớ RAM sẽ đẩy giá thành của thế hệ iPhone 18 tiếp theo tăng thêm từ 100 đến 200 USD. Do đó, giai đoạn hiện tại được xem là thời điểm “vàng” để khách hàng đưa ra quyết định mua sắm phù hợp.