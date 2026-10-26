Trốn truy nã 15 năm ở Trung Quốc, người đàn ông bị bắt khi vừa về Việt Nam

(VTC News) -

Công an tỉnh Lai Châu thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh này vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị bắt giữ Lò Văn Lập (SN 1989, trú tại bản Nà Củng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lò Văn Lập.

Theo hồ sơ, Lập bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Thổ ra quyết định truy nã ngày 22/12/2011. Sau đó, kẻ này bỏ trốn sang Trung Quốc, tìm cách cắt đứt dấu vết và né tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Trong thời gian lẩn trốn, hắn liên tục thay đổi nơi sinh sống, làm việc, từ tỉnh Quảng Đông sang tỉnh Quảng Tây, đồng thời làm nhiều công việc khác nhau nhằm che giấu thân phận.

Sau nhiều năm, đặc điểm nhận dạng của người này cũng có nhiều thay đổi, khiến quá trình xác minh, truy tìm gặp không ít khó khăn.

Cơ quan công an nhiều lần vận động gia đình liên hệ, kêu gọi Lập trở về đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tiếp tục lẩn trốn ở nước ngoài.

Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu kiên trì rà soát thông tin, xác minh các dấu vết liên quan, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức bắt giữ.

Khi nắm được thông tin Lập trở về Việt Nam, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị triển khai phương án bắt giữ.

Ngày 26/10/2026, ngay sau khi Lò Văn Lập nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo những người đang bị truy nã sớm ra đầu thú, chấp hành pháp luật để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng. Việc cố tình lẩn trốn không làm mất đi trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm đã thực hiện.