Bắt người đàn ông chửi bới, cầm kéo đuổi nhân viên y tế ở Vũng Tàu

(VTC News) -

Công an phường Phước Thắng, TP.HCM, thông tin, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thành (SN 1988, trú phường Phước Thắng) để điều tra về hành vi liên quan đến vụ gây mất an ninh, trật tự tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành - người cầm kéo đuổi nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, ngày 28/9, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Thành sau khi sử dụng rượu, bia đã có hành vi la hét, chửi bới, cầm kéo đuổi theo nhân viên y tế, ném đồ vật về phía nhân viên bảo vệ và làm hư hỏng một số trang thiết bị của bệnh viện.

Hành vi của Thành gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Sau khi tiếp nhận, xác minh vụ việc, Công an phường Phước Thắng đã tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thành theo quy định.

Qua vụ việc, Công an phường Phước Thắng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không lạm dụng rượu, bia; tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia.

Người dân cần kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, không đe dọa, hành hung hoặc sử dụng hung khí tấn công người khác; đồng thời tôn trọng, hợp tác với đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên bảo vệ, chấp hành nội quy tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Khi có vướng mắc, bức xúc, người dân cần bình tĩnh phản ánh đến bộ phận có trách nhiệm. Trường hợp phát hiện hành vi gây mất an ninh, trật tự, cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an hoặc người có trách nhiệm để xử lý theo quy định.