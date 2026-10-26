Phục hồi điều tra vụ án xảy ra năm 2010, kêu gọi Lầu Giống Khua ra đầu thú

(VTC News) -

Ngày 6/10, Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội ban hành Quyết định số 01 về việc phục hồi điều tra đối với bị can Lầu Giống Khua.

Lầu Giống Khua bị điều tra trong vụ án “Chiếm đoạt, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy”, xảy ra đêm 3/8, rạng sáng 4/8/2010 tại công trình đường vào Đồn Biên phòng thành lập mới, phân đoạn và di chuyển 415, đoạn km8 - km10+400, thuộc xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (nay là xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên).

Theo thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, bị can Lầu Giống Khua, sinh năm 1980, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, không theo tôn giáo nào. Nơi cư trú trước khi trốn truy nã của bị can là bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (nay là xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên).

Khua đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/QĐ-ĐTHS ngày 1/4/2011 của Cơ quan điều tra hình sự Khu vực Binh đoàn 12.

Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội yêu cầu Lầu Giống Khua có mặt tại trụ sở cơ quan, địa chỉ số 61 Cửa Đông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, để làm việc, nhận các văn bản tố tụng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Cơ quan chức năng kêu gọi Lầu Giống Khua ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp bị can tiếp tục trốn tránh, không có mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục truy nã và giải quyết vụ án theo quy định về điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thông tin về Lầu Giống Khua được đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội hoặc cơ quan Công an, Quân đội gần nhất. Mọi thông tin có giá trị sẽ được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội - 61 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0903.264.136 (Điều tra viên Trần Hải Nam).