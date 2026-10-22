Truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 ở Khánh Hòa

(VTC News) -

Ngày 22/10, Trại giam A2 thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (Bộ Công an) ban hành quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam A2, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Quyết định truy nã đặc biệt với 4 phạm nhân trốn trại.

Các phạm nhân bị truy nã gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án về tội Giết người.

Hai người còn lại là Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Lê Văn Cường (SN 1994, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ), có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo quyết định truy nã, Hồ Văn Tình cao 1,65m, sống mũi thẳng, có nốt ruồi cách 1cm dưới mép phải. Lữ Văn Toàn cao 1,69m, sống mũi gồ gãy, có nốt ruồi cách 2cm dưới đuôi mắt trái.

Võ Hoàng Duy cao 1,70m, sống mũi thẳng, có sẹo chấm 1cm trên đầu mày phải. Lê Văn Cường có sống mũi thẳng, nốt ruồi cách 2cm dưới đuôi mày phải.

Trại giam A2 thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, người dân cần báo ngay cho Trại giam A2, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.