Mbappe bị tố phóng đại thành tích để chạy đua Quả bóng vàng

(VTC News) -

Sau nhiều tháng bàn luận trên truyền hình, những tin đồn và sự chú ý dồn dập từ truyền thông, giải Quả bóng Vàng 2026 cuối cùng cũng sắp được trao. Lễ trao giải Quả bóng Vàng sẽ diễn ra vào rạng ngày 27/10/2026 theo giờ Việt Nam.

Trong số 30 ứng viên được đề cử, có nhiều cái tên được đánh giá cao. Kylian Mbappe là một trong số đó, đặc biệt khi tiền đạo người Pháp rất tích cực tìm cách vận động để giành lợi thế trong cuộc bầu chọn. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, chiến dịch của cầu thủ trưởng thành từ Bondy có thể đã che lấp một vấn đề sâu xa hơn.

Trên thực tế, cầu thủ của Real Madrid kết thúc mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới La Liga và Champions League. Anh cũng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Tuy nhiên, xét về thành tích tập thể, Mbappe trắng tay, không giành được danh hiệu nào.

Mbappe là ứng viên trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2026 - Ảnh: Reuters

Để tác động đến các cử tri, Mbappe đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông trong và ngoài nước Pháp. Theo góc nhìn từ Tây Ban Nha, chiến lược của Mbappe nhằm làm lu mờ thành tích của một đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Harry Kane. Quan điểm này đã được đưa ra trong chương trình trên đài Cadena SER.

Nhà báo Antono Meana phân tích: “Chiến dịch vận động của Mbappe đã tác động đến rất nhiều người. Harry Kane ghi nhiều bàn hơn Mbappe, loại cậu ấy khỏi Champions League và đánh bại cậu ấy tại World Cup”.

Nhà báo này tiếp tục nhận định: “Thông qua những lời phát biểu của mình, Mbappe tạo ra ấn tượng rằng cậu ấy đã có một mùa giải tốt hơn thực tế”.

Harry Kane thực sự đã cùng đội tuyển Anh đánh bại tuyển Pháp của Kylian Mbappe trong trận tranh hạng ba World Cup đầy kịch tính, với tỷ số 6-4. Tại Champions League, Bayern Munich cũng loại Real Madrid ở vòng tứ kết.

Không những vậy, Harry Kane còn giành Chiếc giày Vàng châu Âu mùa giải này, giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải vô địch quốc gia châu Âu.

Với 73 bàn thắng, tuyển thủ Anh đạt thành tích ghi bàn cao thứ hai trong lịch sử giải thưởng, chỉ sau kỷ lục 82 bàn của Lionel Messi ở mùa giải 2011-2012.

Theo nhà báo Héctor González của Cadena SER, cuộc đua năm nay khó đoán, với hai ứng viên nổi bật là Harry Kane và Lamine Yamal. Qua trao đổi của Cadena SER với các nhà báo tham gia bỏ phiếu, Kane nhận được sự ủng hộ đáng kể. Đáng chú ý, không ai trong số những người được hỏi dám khẳng định Yamal là ứng viên số một, cho thấy Kane được đánh giá ít nhất ngang bằng tiền đạo trẻ của Barcelona.

Nhà báo Hector Gonzalez cho biết: “Chúng tôi đã hỏi ý kiến các nhà báo tham gia bỏ phiếu Quả bóng Vàng và tiếp tục nhận thấy mọi dấu hiệu đều hướng đến cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Harry Kane và Lamine Yamal. Hai cầu thủ này luôn được nhắc đến trong quá trình đánh giá”

“Khi phải xác định ai đứng đầu, không ai dám gọi Lamine là ứng viên số một cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Điều đó cho thấy Kane nhận được sự ủng hộ rất lớn và ít nhất cũng được đánh giá là ứng viên sáng giá ngang với Yamal”, nhà báo Hector Gonzalez khẳng định.

Theo nhận định của các nhà báo, Mbappe không nằm trong nhóm hai ứng viên dẫn đầu. Thậm chí, một số người còn loại tiền đạo người Pháp khỏi top 3.

Những nhà báo trao đổi với chương trình El Larguero của Cadena SER đã ký thỏa thuận bảo mật với tạp chí France Football cho đến khi phiếu bầu cá nhân của họ được công bố vài ngày sau đó. Vì vậy, họ chưa tiết lộ thứ hạng cụ thể nhưng đã chia sẻ những đánh giá của mình về cuộc đua.

Trong khi đó, nhà báo Antonio Romero cho rằng tiền vệ Fabian Ruiz và Rodri của đội tuyển Tây Ban Nha lẽ ra nên là những ứng viên nặng ký. Ông cho biết: “Rodri và Fabián cũng phải nằm trong cuộc đua, nhưng thực tế họ lại không được đánh giá như vậy. Trong một năm có World Cup, với những gì Lamine đã thể hiện, không nên có cuộc cạnh tranh giữa Kane và Lamine. Nếu đặt hai người lên bàn cân, Lamine phải vượt trội Kane một cách rõ ràng”.