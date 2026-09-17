Nghị quyết 26: Vì sao 'tam giác' tăng trưởng du lịch gọi tên thành phố sông Hàn?

(VTC News) -

Nếu Hà Nội nắm lợi thế trung tâm chính trị - văn hóa, TP.HCM là đầu tàu kinh tế - thương mại, thì Đà Nẵng có gì để “đứng chung hàng”?

Ba cực tăng trưởng, một góc nhìn mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đặt ra những mục tiêu chưa từng có: đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 80-90 tỷ USD và hình thành 15 tập đoàn du lịch quy mô quốc tế.

Để hiện thực hóa tham vọng ấy, Nghị quyết tái cấu trúc không gian phát triển với đỉnh tháp là ba cực tăng trưởng mạnh: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Ba cực này được giao vai trò dẫn dắt vùng, hình thành hệ sinh thái dịch vụ tích hợp, phát triển kinh tế đêm, MICE, du lịch cao cấp và xây dựng thương hiệu điểm đến cạnh tranh toàn cầu.

Du lịch Đà Nẵng chỉ trong nửa đầu năm 2022 cũng đã nhận hàng loạt giải thưởng, danh hiệu quốc tế.

Việc một đô thị có quy mô kinh tế và dân số khiêm tốn hơn nhiều so với hai siêu đô thị hai đầu đất nước vẫn được gọi tên cho thấy thước đo của Nghị quyết 26 không phải độ lớn, mà là năng lực tạo giá trị gia tăng và sức cạnh tranh quốc tế - đúng tinh thần chuyển dịch du lịch từ “dựa vào số lượng” sang “chất lượng, giá trị và thương hiệu”.

Đà Nẵng có gì?

Thước đo thực chất của một cực tăng trưởng là năng lực hút khách quốc tế và tốc độ đóng góp cho nền kinh tế. Ở cả hai, Đà Nẵng đều là “đầu tàu” thực thụ.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng đón hơn 510.000 lượt khách quốc tế - dẫn đầu cả nước, vượt cả Hà Nội lẫn TP.HCM cùng kỳ. Kỳ nghỉ lễ 2/9/2026, thành phố tiếp tục đứng đầu với hơn 224.000 lượt.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng phục vụ hơn 12 triệu lượt khách lưu trú (tăng 24,8%), trong đó khách quốc tế đạt hơn 6 triệu lượt (tăng 28,1%) - những con số khẳng định vị thế cửa ngõ du lịch quốc tế hàng đầu miền Trung.

Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda mới đây, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, chứng tỏ sức hấp dẫn bền vững mà không phải điểm đến nào cũng làm được.

Lễ hội Ẩm thực và Bia B’estival ở Bà Nà.

Về kinh tế, năm 2025 GRDP Đà Nẵng tăng 9,18%, cao hơn Hà Nội (8,16%) và TP.HCM (7,53%); riêng khu vực dịch vụ tăng 9,34%, đóng góp gần 5 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Quy mô chưa thể so với hai siêu đô thị, nhưng tốc độ này cho thấy một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên dịch vụ chất lượng cao, MICE, nghỉ dưỡng và kinh tế đêm - đúng những mũi nhọn Nghị quyết 26 định hướng.

“Đà Nẵng đứng trong Top 3 cực tăng trưởng du lịch cả nước không chỉ nhờ lợi thế địa lý tự nhiên hiếm có, mà còn nhờ đi đầu trong tư duy sáng tạo sản phẩm và năng lực quản trị đô thị du lịch hiện đại.

Chính sự kết hợp giữa nền tảng tự nhiên, hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đột phá và năng lực quản trị hiệu quả đã giúp Đà Nẵng tạo nên một cực phát triển du lịch có bản sắc riêng, xứng tầm sánh ngang hai siêu đô thị Hà Nội và TP.HCM”, ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á (ATI) nhận định.

Từ “điểm đến” đơn lẻ đến hệ sinh thái dịch vụ tích hợp

Nhìn từ góc độ chuyên môn, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng không nằm ở từng tài nguyên riêng lẻ bởi nhiều nơi còn có biển đẹp hơn, di sản lâu đời hơn. Điều Đà Nẵng làm được, và làm sớm hơn phần lớn đô thị du lịch khác là tích hợp các giá trị ấy thành một hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, đúng mô hình Nghị quyết 26 đặt ra.

Trong một hành trình, du khách có trọn chuỗi giá trị: biển, núi, đô thị hiện đại, nghỉ dưỡng cao cấp, di sản, ẩm thực, giải trí và đặc biệt là MICE - thế mạnh vượt trội nhờ hạ tầng hội nghị quốc tế cùng chuỗi lưu trú 5 sao. Sau khi mở rộng địa giới, hệ sinh thái này còn nối liền với Hội An, Mỹ Sơn và dải sinh thái - văn hóa phía Nam.

Cầu Vàng - biểu tượng du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng là một trong số ít địa phương sở hữu những công trình biểu tượng có sức hút toàn cầu. Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills - công viên chủ đề hàng đầu châu Á - từng là hiện tượng truyền thông quốc tế và là lý do đưa hàng triệu du khách tìm đến Đà Nẵng kể từ năm 2018.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trên bán đảo Sơn Trà lập kỷ lục bốn lần liên tiếp được World Travel Awards vinh danh là Khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới. Những biểu tượng như vậy rút ngắn quãng đường từ nhận diện đến quyết định đặt vé của khách quốc tế.

Với hạ tầng tương đối hoàn thiện và các nhà đầu tư chiến lược đồng hành, Đà Nẵng được đánh giá là nơi lý tưởng để tiên phong mô hình trung tâm đa dịch vụ “Du lịch - Mua sắm - Ẩm thực - Giải trí” cả ngày lẫn đêm - mô hình mà đa số đô thị du lịch Việt Nam vẫn thiếu, và là điều Nghị quyết 26 kỳ vọng ở một cực tăng trưởng: đi trước để dẫn dắt vùng.

Đà Nẵng cũng là một trong số ít địa phương sở hữu những công trình biểu tượng có sức hút toàn cầu.

Thương hiệu điểm đến không đến từ “lợi thế sẵn có”

Trong khi nhiều điểm đến vẫn phụ thuộc vào tính mùa vụ, Đà Nẵng từ lâu đã chủ động tạo lý do để du khách quay lại quanh năm bằng chuỗi sự kiện bài bản. Tiêu biểu là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Được chính quyền thành phố và Tập đoàn Sun Group kiên trì đầu tư từ năm 2017 với kinh phí hàng trăm tỷ đồng mỗi mùa, DIFF đã xác lập cho Đà Nẵng một thương hiệu riêng là “thành phố pháo hoa” và lọt vào danh sách những lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh do Travel + Leisure bình chọn.

Giá trị lớn nhất của DIFF không ở danh tiếng mà ở hiệu ứng kinh tế: thay vì một “cơn sốt” cuối tuần, DIFF kéo dòng khách suốt nhiều tuần, giúp lưu trú, nhà hàng, lữ hành tối ưu công suất, kích hoạt chuỗi giá trị kinh tế đêm và lan tỏa khách sang Hội An, Mỹ Sơn.

Tầm vóc ấy sẽ còn nâng lên khi Đà Nẵng vừa khởi công Tổ hợp văn hóa giải trí gần 10.750 tỷ đồng bên sông Hàn, biến bờ sông thành trung tâm nghệ thuật và lễ hội quốc tế quanh năm.

“DIFF tạo ra một ‘lý do để đi Đà Nẵng’ vào một thời điểm cụ thể, sau đó kéo theo hàng loạt nhu cầu khác: lưu trú, hàng không, nhà hàng, vận chuyển, mua sắm, vui chơi giải trí, tham quan, trải nghiệm văn hóa và các sản phẩm du lịch khác.

Nói cách khác, sự kiện tạo ra nhu cầu du lịch, còn hệ sinh thái sản phẩm biến nhu cầu đó thành doanh thu và giá trị kinh tế. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh một điểm: không nên hiểu bài học Đà Nẵng là địa phương nào cũng phải làm một DIFF hay xây dựng một Ba Na Hills.

Điều cần học là cách Đà Nẵng biến tài nguyên, sự kiện và sản phẩm giải trí thành một hệ sinh thái điểm đến”, ông Vũ Văn Tuyên, CEO Travelogy Việt Nam, đánh giá.

Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Đà Nẵng.

Nghị quyết 26 đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành 15 tập đoàn du lịch đủ sức cạnh tranh quốc tế. Ở góc nhìn này, Đà Nẵng có lợi thế hiếm có: thành phố đã sớm đồng hành cùng các tập đoàn tư nhân lớn, và những “sếu đầu đàn” như Sun Group đã góp phần thay đổi căn bản diện mạo du lịch địa phương.

Hợp tác này tiếp tục được đẩy mạnh với Danang Downtown - tổ hợp công viên văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ gần 80.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới bên sông Hàn và mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm cả ngày lẫn đêm.

Nhìn tổng thể, Đà Nẵng bước vào bộ ba cực tăng trưởng không nhờ quy mô, mà nhờ đã đi trước trong chính những việc Nghị quyết 26 yêu cầu: dòng khách quốc tế thực chất, hệ sinh thái dịch vụ tích hợp, thương hiệu điểm đến bài bản và nhà đầu tư chiến lược đủ tầm. Việc còn lại không phải là chứng minh mình xứng đáng, mà là giữ được tốc độ và tiếp tục nâng tầm chất lượng.