Việt Nam đặt mục tiêu có 15 tập đoàn du lịch cạnh tranh quốc tế vào năm 2030

(VTC News) -

Mục tiêu này được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tại hội nghị toàn quốc sáng 3/9, khi truyền đạt chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Viên Minh)

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết 26 xác định mục tiêu chung là phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hoá, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan toả mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác; gắn phát triển du lịch với phát triển công nghiệp văn hoá, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nâng cao vị thế, uy tín và sức mạnh mềm quốc gia.

Về mục tiêu cụ thể, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, đặt mục tiêu du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP; đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa; tổng thu đạt 80-90 tỷ USD. “Đây là quyết tâm rất lớn, hiện nay du lịch đóng góp khoảng 8% GDP”, bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Cũng trong mục tiêu đến năm 2030, theo Phó Thủ tướng, Bộ Chính trị muốn hình thành 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế; tạo khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.

Đến năm 2045, Nghị quyết 26 định hướng du lịch đóng góp trực tiếp 14-15% GDP; đón 70 triệu lượt khách quốc tế; Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trở thành điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và mang đậm bản sắc Việt Nam.

Trung ương sẽ có kết luận về thu hút nhân tài trong một số ngành

Để hiện thực hóa các mục tiêu, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trước hết là đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch, với trọng tâm là 4 chuyển đổi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc định vị du lịch là ngành kinh tế tổng hợp trong mô hình tăng trưởng và không gian phát triển quốc gia; chuyển dịch tư duy phát triển từ diện rộng, dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên sang chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững, giá trị gia tăng cao; đổi mới tư duy quản lý từ đơn lẻ sang quản trị hệ sinh thái, chuỗi giá trị; lồng ghép mục tiêu du lịch vào chiến lược, quy hoạch phát triển, phát huy vai trò doanh nghiệp, hiệp hội và cộng đồng dân cư.

Về nhóm nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách đột phá cho các mô hình du lịch mới như: kinh tế chia sẻ, kinh tế trên nền tảng số và các loại hình dịch vụ mới, có chính sách hỗ trợ về đầu tư, đất đai, tài chính, thủ tục, thuế, mặt bằng…

Bên cạnh đó, có cơ chế chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch thông minh, du lịch xanh và các mô hình du lịch số; thực hiện thí điểm đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch trong trường hợp chưa có văn bản pháp luật quy định, kèm cơ chế kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý việc tiếp tục hoàn thiện chính sách thị thực, xuất nhập cảnh theo hướng thông thoáng, thực sự thuận tiện, linh hoạt và cạnh tranh hơn; mở rộng diện đối tượng miễn thị thực song phương; có chính sách thị thực ưu đãi đối với phân khúc khách có khả năng đóng góp cao cho phát triển du lịch trên cơ sở đảm bảo quốc phòng an ninh và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Song song với đó là có cơ chế, chính sách huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; phát huy nguồn lực Nhà nước, có trọng tâm dẫn dắt; đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn, ưu tiên các dự án, tổ hợp du lịch quy mô lớn, chất lượng cao có khả năng tạo sản phẩm mới, nâng tầm điểm đến và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ ba được bà Phạm Thị Thanh Trà quán triệt là phát triển đồng bộ hạ tầng và các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao. Nghị quyết định hướng chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hạ tầng, hình thành hệ sinh thái, các trung tâm và cực tăng trưởng du lịch có sức cạnh tranh quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết 26 nhấn mạnh tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các trung tâm du lịch, nhất là cao tốc, hàng không, đường sắt, cảng biển; trong đó chú trọng hạ tầng du lịch đường biển đủ năng lực tiếp nhận tàu cỡ lớn để đưa Việt Nam thành điểm đến quan trọng trong hành trình du lịch tàu biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đi kèm đó, chủ động bố trí quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tham gia phát triển các dự án động lực, khu phức hợp quy mô lớn, hình thành các trung tâm nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao, trung tâm mua sắm, ẩm thực, giải trí hoạt động 24/7, phố lễ hội, mua sắm hàng hiệu đạt chuẩn quốc tế ưu đãi về giá (outlet).

“Phát huy cao độ cơ chế, chính sách đặc thù quy định trong Luật Phát triển đô thị và các pháp luật có liên quan thúc đẩy Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng thành các cực tăng trưởng mạnh cùng các đô thị di sản trở thành các trung tâm du lịch trọng điểm, dẫn dắt phát triển vùng, đất nước; từng bước đưa Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng mới có sức cạnh tranh quốc tế”, bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Về thị trường và sản phẩm, yêu cầu xuyên suốt là chuyển từ thu hút khách bằng số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả. Du lịch cần phát huy các giá trị văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực, tạo ra những sản phẩm có bản sắc và trải nghiệm khác biệt; tăng cường liên kết với các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, giải trí, thời trang và kinh tế đêm.

Ưu tiên phát triển các sản phẩm chiến lược như nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, thể thao đẳng cấp, mua sắm; phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái, nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, văn hóa bản địa và vùng dân tộc thiểu số, mỗi địa phương có một sản phẩm du lịch đặc thù...

Nghị quyết đồng thời đặt yêu cầu đổi mới căn bản đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường và chuẩn quốc tế; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút nhân lực chất lượng cao...

“Tới đây, Hội nghị Trung ương 4 sẽ bàn và ban hành kết luận về thu hút, trọng dụng nhân tài trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, trong đó có lĩnh vực du lịch”, Phó Thủ tướng thông tin.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Việt Nam có đủ tài nguyên, thiên nhiên, di sản văn hóa, là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại là ý chí, là quyết tâm, là hành động của chính chúng ta.

Với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn thể Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26, bà Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng du lịch Việt Nam sẽ thực sự phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.