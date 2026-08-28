Bộ Chính trị: Phát triển trung tâm du lịch đa dịch vụ hoạt động cả ngày và đêm

(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo Nghị quyết, Bộ Chính trị yêu cầu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh; phát triển dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mục tiêu chung được Bộ Chính trị đưa ra là phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Đến năm 2030, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, giữ vững vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng.

Ngành du lịch cần phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD.

Khách du lịch đổ về chật kín phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Gia)

Bộ Chính trị định hướng phát triển mạnh ba cực tăng trưởng du lịch Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh và sức cạnh tranh quốc tế; bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch. Toàn ngành tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.

Đến năm 2045, du lịch Việt Nam hướng đến phát triển hiện đại, bền vững, khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, đóng góp trực tiếp 14-15% GDP; thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới; là điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và mang đậm bản sắc Việt Nam. Việt Nam phấn đấu đón 70 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Một trong những nhóm giải pháp được Bộ Chính trị đưa ra để đạt được các mục tiêu trên là phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao.

Theo đó, cần dành quỹ đất và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tham gia phát triển các dự án động lực, khu phức hợp du lịch - văn hóa - thể thao - giải trí - mua sắm, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, cơ sở lưu trú du lịch chất lượng cao, quy mô lớn.

“Phát triển các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế; các trung tâm du lịch đa dịch vụ du lịch - mua sắm - ẩm thực - giải trí đặc sắc, có sức hấp dẫn cao, hoạt động cả ngày và đêm (tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn); phát triển mạnh các mô hình hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, giải trí cao cấp và đô thị lễ hội”, Nghị quyết nêu rõ.

Bộ Chính trị cho rằng nên hình thành trung tâm, phát triển thị trường mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá (outlet) chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế tại các trung tâm du lịch lớn, khu du lịch quốc gia, cửa khẩu quốc tế, cảng hàng không, cảng biển và các điểm mua sắm đủ điều kiện.

Bộ Chính trị lưu ý đổi mới tư duy phát triển du lịch từ diện rộng, dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên đơn thuần sang chú trọng mô hình phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và giá trị gia tăng cao gắn với các sản phẩm giàu sáng tạo, trải nghiệm đặc sắc.

Đề cập việc hoàn thiện thể chế, tạo đột phá chiến lược phát triển du lịch, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá về mô hình du lịch mới như kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch - giải trí - văn hóa - thể thao.

Cùng với đó, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế về hoàn thuế giá trị gia tăng tại các trung tâm thương mại, trung tâm du lịch lớn và các điểm mua sắm đủ điều kiện nhằm phát triển du lịch mua sắm, gia tăng chi tiêu của khách du lịch.

Bộ Chính trị nêu giải pháp cần có chính sách hỗ trợ về đầu tư, đất đai, tài chính, thủ tục, thuế, phí, mặt bằng, kinh doanh đối với các dự án du lịch chất lượng cao gắn với chăm sóc sức khỏe...

Tiếp tục nghiên cứu chính sách thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh; mở rộng miễn thị thực song phương, có chính sách thị thực ưu đãi với phân khúc khách có khả năng đóng góp cao cho phát triển du lịch... cũng là giải pháp được Bộ Chính trị đưa ra.

Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cơ chế thí điểm có kiểm soát để thu hút khách lưu trú dài ngày, người làm việc từ xa và nguồn vốn quốc tế vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo thí điểm những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch phát triển trong trường hợp chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc cần áp dụng khác với quy định hiện hành, kèm theo cơ chế kiểm soát, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

Một nhiệm vụ khác là phát triển các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, năng lực quản trị hiện đại, sức cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực lữ hành quốc tế.

Song song nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới phương thức quản trị du lịch, xây dựng, vận hành hệ thống điều hành du lịch thông minh quốc gia.