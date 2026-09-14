Triều Tiên tập trận bắn đạn thật, huy động pháo tầm xa và tên lửa

(VTC News) -

Ngày 14/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin cuộc “diễn tập tấn công hỏa lực phối hợp” có sự tham gia của các đơn vị thuộc 5 lực lượng pháo binh và tên lửa của quân đội Triều Tiên.

Cuộc tập trận thử nghiệm một số hệ thống vũ khí, bao gồm nhiều loại máy bay không người lái (UAV) tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn. Theo KCNA, những loại vũ khí này “chứng minh sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của hỏa lực tập trung bằng cách bắn trúng mục tiêu với độ chính xác 100%”.

Cờ Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

KCNA dẫn lời chỉ huy pháo binh thông tin thêm cuộc tập trận nhằm mục đích nâng cao tinh thần binh sĩ và cải thiện khả năng “đánh tan kẻ thù” bất cứ khi nào nhận được mệnh lệnh. Tuy nhiên, bản tin không nêu địa điểm cụ thể diễn ra cuộc tập trận.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan về phía vùng biển ngoài khơi bờ đông nước này.

Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận hàng hải chung kéo dài 5 ngày, trong đó có nội dung phối hợp ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hôm 31/8, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cũng cho biết đơn vị tên lửa của nước này bắn 2 tên lửa đạn đạo và thực hiện “sứ mệnh tấn công hạt nhân”.

“Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tổ chức cuộc tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng các cuộc tấn công vào các trung tâm chỉ huy lớn và sân bay của đối phương hôm 30/8”, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho hay.

Động thái này của Bình Nhưỡng cũng diễn ra vài giờ sau khi Washington triển khai máy bay ném bom B-1B tham gia cuộc tập trận trên không với Seoul.