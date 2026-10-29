Khánh Hòa làm việc với người đàn ông tung tin phạm nhân trốn trại A2 vượt biên

(VTC News) -

Ngày 29/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Diên Lâm làm việc với ông N.Q.H. (SN 1976, trú TP.HCM) để xác minh việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Theo cơ quan công an, ngày 28/10, ông H. sử dụng tài khoản Facebook và TikTok đăng video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn trại đã trộm xe máy của người dân, di chuyển khỏi địa phận tỉnh Khánh Hòa đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Cảnh sát đang truy bắt 2 phạm nhân trốn trại.

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận những thông tin đăng tải là sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Người này cho biết đã tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không xác minh mà vẫn đưa vào nội dung phát trực tiếp, cắt ghép video và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Ông H. nhận thức được việc lan truyền thông tin chưa xác thực có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thông tin 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 di chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y chưa được cơ quan chức năng xác nhận, không có căn cứ xác thực.

Theo cơ quan công an, việc đăng tải, chia sẻ thông tin thất thiệt về vị trí, hướng di chuyển của các đối tượng đang bị truy bắt có thể gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán tin đồn, thông tin giật gân chưa được xác minh, đặc biệt là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động truy bắt tội phạm.

Khi phát hiện thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy bắt, người dân cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất, không tự ý tiếp cận đối tượng hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 21/10, 4 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam A2 đã trốn khỏi nơi giam giữ, gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường (SN 1994, trú tỉnh Phú Thọ) và Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai).

Trong đó, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người. Lê Văn Cường chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Võ Hoàng Duy chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 22/10, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn khỏi nơi giam, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.