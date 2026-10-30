Trào lưu 'bóc phốt dự án ma' của những ông chồng vừa lười vừa bừa bộn

(VTC News) -

Nhân cơn sốt của từ khóa “dự án ma” trên mạng xã hội, các bà vợ đang đua nhau “bóc phốt” chồng bằng cách kể ra những lời hứa, những lần hô quyết tâm nhưng không bao giờ trở thành hiện thực. Đó có thể là chiếc bóng đèn cần thay, đống quần áo cần gấp, chiếc kệ cần lắp hay vài món đồ nằm chỏng chơ giữa phòng.

Mỗi lần vợ nhắc, các anh đều vui vẻ đáp “để anh làm”, “lát anh dọn” hoặc “mai anh xử lý”. Thế nhưng, từ “lát nữa” đến “mai”, rồi từ ngày này sang ngày khác, mọi thứ vẫn nằm nguyên vị trí cũ, còn người vợ thì chẳng biết nên tin vào lời hứa hay tự làm cho nhanh.

Một số chị em còn hài hước lập danh sách những “dự án” được chồng “khởi công” bằng lời nói nhưng mãi chưa thấy ngày hoàn thành. Có chị kể chồng hứa dọn bàn làm việc từ cuối tuần trước, đến cuối tuần sau cả nhà vẫn phải len lỏi để đi qua những món đồ chất đống.

Chị khác cho biết chiếc thùng carton đựng món đồ mua qua mạng đã được chồng tuyên bố sẽ mang đi vứt, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn nằm chắn lối đi; hay cái quần mặc dở vứt ở góc phòng với câu chống chế “để đấy anh còn dùng”, rồi cả tuần sau vẫn chưa thấy đem đi giặt.

Những “dự án ma” của các ông chồng vừa lười vừa bừa bộn. (Ảnh chụp màn hình)

Chị em sôi nổi thảo luận: “Chồng tôi cũng có cả một bộ sưu tập dự án ma như thế này đây. Nhiều khi muốn chồng làm ngay mà mình phải nhắc chật vật mãi mới xong. Bảo sao con trai cũng để đồ chơi bừa bộn”; “Vậy mà vợ giục mấy lần vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Đến khi vợ cáu lên thì lại hỏi có mỗi chuyện nhỏ mà sao em cứ nhắc mãi”; “Tôi nghĩ chuyện này không phải do đàn ông hay phụ nữ mà do thói quen và ý thức của mỗi người thôi. Nhưng công nhận nhiều ông chồng có tài hứa lắm, vợ vừa nhắc đã gật đầu lia lịa, làm như sắp bắt tay vào ngay đến nơi”...

Nhiều phụ nữ chia sẻ, họ không đòi hỏi chồng việc gì cũng phải làm ngay lập tức hoặc lúc nào cũng ngăn nắp; điều gây mệt mỏi là những việc rất nhỏ cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, khiến vợ phải nhắc đi nhắc lại mà vẫn không xong.

Tố Uyên chia sẻ: “Bát ăn xong để nguyên trên bàn, quần áo thay ra vứt dưới sàn, tắm xong nhà vệ sinh ướt nhẹp, tóc rụng cũng chẳng buồn nhặt. Tôi nhắc thì anh bảo lát làm, mà cái lát ấy có khi đến hôm sau. Đi làm về đã mệt, nhìn nhà cửa bừa bộn lại phải bắt tay vào dọn, nhiều lúc tôi phát cáu”.

Thu Trang viết: “Tôi sợ nhất câu ‘để đấy anh dọn’ của chồng. Chai nước ngọt mở ra không đóng vào, quần áo giặt xong lấy ra mặc rồi lại vứt vào giỏ, sàn nhà bụi bẩn cũng chẳng động tay nếu tôi không nhắc. Có hôm tôi đi làm về muộn, nghĩ bụng hôm nay chắc chồng sẽ tự giác dọn dẹp, ai ngờ nhà vẫn y nguyên như buổi sáng. Mắng cho bao lần mà vẫn bực mình”.

Minh Anh tâm sự: “Tôi thấy nhiều chị em đang phải làm mẹ của chồng hơn là làm vợ. Sáng nhắc chồng mang quần áo bẩn đi giặt, tối nhắc rửa bát, cuối tuần nhắc lau nhà, đến chuyện đổ rác cũng phải gọi vài lần. Việc nào cũng nhỏ, nhưng cộng lại thành cả đống việc không tên. Tôi chỉ hỏi một câu: Anh cũng thấy khó chịu khi nhà bẩn, vậy tại sao trước giờ cứ để em làm?”.

Bên cạnh đó, nhiều người vợ chia sẻ mẹo giúp ông xã trở nên ngăn nắp, gọn gàng hơn. “Tôi nghĩ nhiều khi các chị cũng nên nói chuyện thẳng thắn với chồng thay vì cứ âm thầm dọn dẹp rồi bực bội trong lòng. Tôi từng nói với chồng rằng em không cần anh làm hết việc nhà, nhưng em cần anh nhìn thấy việc gì thì chủ động làm việc đó. Bát ăn xong thì rửa, quần áo thay ra thì bỏ vào giỏ, thấy rác đầy thì mang đi đổ. Đó đều là những việc anh tự làm được, không cần em phải nhắc từng chút một. Sau lần nói chuyện ấy, chồng tôi thay đổi dần, dù đôi khi vẫn quên”, Thúy Hạnh chia sẻ.

Quỳnh An bình luận: “Tôi thường nói với chồng rằng nhà cửa sạch sẽ thì chính anh cũng là người được hưởng, chứ đâu phải chỉ mình tôi vui. Trước đây anh hay nghĩ tôi kỹ tính, nhưng khi tôi phân tích rằng đi làm về ai cũng mệt, cũng cần thời gian nghỉ ngơi, anh mới hiểu. Cứ chia sẻ chân thành, đừng coi việc nhà là trách nhiệm riêng của phụ nữ thì cuộc sống gia đình sẽ dễ chịu hơn nhiều”.