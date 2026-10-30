Có Barona – 3 giây chọn món tủ, chuẩn vị cơm nhà

(VTC News) -

Barona có ngay giải pháp “Barona, 3 giây chọn ngay món tủ” cho món ngon mỗi ngày được nấu dễ dàng, tiện lợi với hơn 30 gia vị tủ, cân trọn hương vị yêu thích từ bữa cơm nhà ấm áp đến tiệc nhà đông vui.

Bếp nhà hiện đại và nỗi niềm mang tên “Hôm nay ăn gì?”

Cuộc sống hiện đại với bộn bề công việc khiến quỹ thời gian của mỗi người ngày càng thu hẹp. Sau một ngày dài tất bật, khoảng thời gian bước chân về nhà lẽ ra là khoảng thời gian để thư giãn, thế nhưng lại khiến nhiều người đau đầu vì một câu hỏi hóc búa: “Hôm nay ăn gì?”.

Là món quen cả nhà vẫn thích, hay thử một món mới để đổi vị? Nấu món mặn, món xào, món nướng hay làm một nồi lẩu nóng hổi cho cả nhà cùng thưởng thức? Chưa kể sau khi chọn được món, việc chuẩn bị nguyên liệu, tìm công thức và nêm nếm sao cho món ăn vừa vị cũng cần không ít thời gian.

Hiểu được nỗi niềm ấy, Barona mang đến giải pháp cho bếp nhà “Barona 3 giây chọn ngay món tủ” cùng hơn 30 gia vị tủ, giúp gạt mọi lo âu và biến căn bếp nhà thảnh thơi hơn bao giờ hết!

Bữa cơm nhà thêm vui khi cả gia đình cùng thưởng thức những món ngon hợp khẩu vị.

30 gia vị tủ Barona, sẵn sàng cho cơm nhà và tiệc nhà thêm chuẩn chỉnh

Từ ý tưởng món ăn đến lúc bắt tay nấu nướng, điều khiến nhiều người ngần ngại đôi khi là khâu chuẩn bị gia vị: cần những gì, nêm nếm ra sao để món ăn có hương vị như mong muốn?

Cơm nhà luôn ngon khi có trợ thủ Barona giúp sức.

Xốt gia vị hoàn chỉnh Barona với thành phần từ rau củ quả tươi được phối trộn cùng các gia vị truyền thống theo tỷ lệ vàng giúp cơm nhà “nấu dễ - ăn ngon” để bạn luôn sẵn sàng tự tin vào bếp cùng đa dạng hương vị như món mặn, món nướng, món chay..., cho mâm cơm nóng hổi, thơm ngon nhanh chóng, kéo các thành viên xích lại gần nhau sau một ngày dài xa cách.

Bữa sáng nhanh tiện chuẩn vị 3 miền ngay tại nhà.

Nếu yêu thích món nước nóng hổi mở đầu cho ngày mới hay nồi lẩu bùng vị để mọi người cùng quây quần cuối tuần, sự kết hợp linh hoạt giữa Xốt gia vị hoàn chỉnh và Nước dùng hoàn chỉnh Barona cũng luôn là trợ thủ phù hợp cân trọn mọi món ngon.

Với thành phần nước hầm xương cùng rau củ quả tươi giúp bạn thuận tiện chuẩn bị dễ dàng cho thực đơn của gia đình có thể linh hoạt theo từng ngày, từng dịp phù hợp với khẩu vị của cả gia đình.

Lẩu nướng chuẩn vị cho tiệc nhà thêm phần trọn vẹn.

Với hơn 30 lựa chọn từ gia vị tủ Barona, câu chuyện “hôm nay ăn gì?” không còn phải suy nghĩ quá lâu. Chỉ cần 3 giây chọn ngay món tủ từ những món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình đến những món ngon dùng để đổi vị, Barona giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn để thực đơn mỗi ngày luôn phong phú và việc bếp luôn nhẹ tênh.

Hơn 30 gia vị tủ Barona mang đến nhiều lựa chọn cho bữa cơm thường ngày và tiệc nhà.

Hôm nay, nhà bạn đã có “món tủ”? Hãy trữ sẵn bộ gia vị tủ Barona để chọn món dễ dàng chỉ trong 3 giây nhé! Gia vị tủ Barona luôn có mặt trên: Shopee, Lazada, Tiki và đừng quên tham khảo thêm nhiều công thức “Nấu dễ ăn ngon” tại https://barona.vn.

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