'Dự án ma' là gì mà giới trẻ rầm rộ khoe trên mạng xã hội?

(VTC News) -

Trào lưu “dự án ma” của các bạn trẻ trên TikTok.

“Cuối tuần này đi cắm trại nhé”, “Tháng sau nhất định phải đi Đà Lạt”, “Hay là cùng nhau học tiếng Anh đi” là những lời rủ rê quen thuộc trong các nhóm bạn trẻ. Mọi người hào hứng bàn bạc, lên kế hoạch, thậm chí gửi cả địa điểm, lịch trình vào nhóm chat. Nhưng rồi cuối tuần trôi qua, tháng sau đến, chẳng ai nhắc lại chuyện cũ. Những lời hẹn cứ thế bị bỏ quên, trở thành điều chưa biết bao giờ mới thực hiện.

Những kế hoạch như vậy gần đây được nhiều bạn trẻ gọi vui là dự án ma - những kế hoạch mãi nằm trên giấy. Dự án ma có thể là chuyến du lịch được lên kế hoạch từ năm này qua năm khác, buổi gặp mặt hội bạn thân liên tục bị hoãn, lớp học đàn rủ nhau đăng ký nhưng chẳng ai bắt đầu, hay ý tưởng cùng nhau kinh doanh được bàn luận sôi nổi rồi chìm vào quên lãng. Điểm chung là tất cả đều từng được nhắc đến, có người hào hứng tham gia, nhưng cuối cùng lại không đi đến đâu.

Cụm từ này cũng được dùng khi bạn bè rủ nhau tập thể dục, học một kỹ năng mới, đọc sách, thay đổi thói quen sống, hay thậm chí nghỉ việc nhưng hết lần này đến lần khác trì hoãn.

Khoe ảnh, clip về các “dự án ma” của mình đang là trào lưu của các bạn trẻ trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác. Trong hàng loạt clip hài hước được chia sẻ, có nhóm lập kế hoạch đi du lịch từ đầu năm, liên tục gửi ảnh khách sạn, vé máy bay nhưng đến lúc chốt lịch thì người bận việc, người hết tiền, người lại không thể xin nghỉ. Có hội bạn hẹn nhau đi ăn một bữa từ tháng trước, hết lần này đến lần khác đổi ngày, cuối cùng chẳng ai muốn mở lời thêm.

Thậm chí, có những người đã tạo hẳn nhóm chat mới để thực hiện một mục tiêu chung, nhưng sau vài ngày hào hứng ban đầu, nhóm chỉ còn những tin nhắn hỏi thăm thưa thớt.

“Dự án ma” không chỉ để nói về các kế hoạch nhóm mà còn chỉ các dự án cá nhân chưa hoàn thành.

Điều thú vị là nhiều “dự án ma” không bắt đầu từ sự thiếu nhiệt tình. Ngược lại, mọi người có thể rất hào hứng khi lên kế hoạch, chỉ là đến lúc thực hiện lại có đủ lý do để trì hoãn. Vì thế, trong một nhóm bạn, đôi khi điều khó nhất không phải nghĩ ra một việc để cùng làm, mà là tìm được ngày tất cả thật sự có mặt.

Bình luận về trào lưu, nhiều bạn trẻ chia sẻ mình không ít lần là “nạn nhân” của “dự án ma”. “Nhóm bạn tớ từng lên kế hoạch đi Đà Lạt từ năm 2022, năm nào cũng bàn, cũng gửi lịch trình, chọn homestay, thậm chí có đứa còn lên danh sách quán ăn theo từng buổi. Đến giờ năm 2026 rồi, Đà Lạt vẫn chỉ tồn tại trong nhóm chat. Chắc phải đợi đến lúc đi nghỉ hưu mới thực hiện được dự án này quá”, Hồng Hạnh chia sẻ.

Thùy Linh bình luận: “Tôi với đứa bạn thân có một dự án khởi nghiệp bán đồ ăn vặt. Hai đứa ngồi quán cà phê bàn bạc từ tên thương hiệu, logo, bao bì đến chiến lược quảng cáo, phân chia công việc đâu ra đấy. Nó còn bảo sau này giàu sẽ mua nhà cho bố mẹ, tôi thì tính bao giờ mở rộng được chuỗi cửa hàng. Cuối buổi, hai đứa chia nhau tiền cà phê rồi ai về nhà nấy. Từ hôm đó đến nay, thương hiệu chưa ra đời, logo chưa có, nhưng hai đứa đã chuyển sang bàn dự án mới là đi học làm bánh”.

Hoàng Nam viết: “Dự án ma đáng sợ nhất của tôi là dự án gặp mặt hội bạn cấp ba. Năm nào cũng có người đứng ra hô hào mấy đứa lâu quá không gặp, cuối tháng làm bữa đi. Cả hội hưởng ứng nhiệt tình, người chọn nhà hàng, người đề xuất đi karaoke, người còn hỏi có cần đặt bánh sinh nhật cho đứa nào không. Sau đó bắt đầu màn tìm ngày, người bận đám cưới, người đi công tác, người phải trông con, người trực cuối tuần”.

Những “dự án ma” vẫn là chuyện thường ngày trong các hội bạn trẻ, thậm chí còn trở thành chủ đề để trêu nhau mỗi khi có người lên kế hoạch mới. Có những chuyến đi chưa bao giờ khởi hành, những buổi hẹn chưa biết ngày thực hiện, nhưng lời rủ rê thì vẫn đều đặn xuất hiện.