Giải mã ý nghĩa số áo của các nhân vật trong phim 'Trại buôn người'

Cơn nghiện phim ngắn AI: Nguy cơ hình thành ‘khẩu vị văn hóa’ lệch chuẩn
Theo chuyên gia, sự xuất hiện của những nội dung giật gân, phi lý mà phim ngắn AI mang lại đang có nguy cơ định hình một "khẩu vị văn hóa" hoàn toàn mới ở khán giả.
Bên trong xưởng phim AI cho ra lò 130 tập/ngày: Kế toán cũng sản xuất phim
Một xưởng phim AI tại Hà Nội hiện có thể sản xuất 130 tập/ngày, mỗi tập chỉ mất 25-30 phút, người làm ra chúng có thể là kế toán, kỹ sư, chưa từng học về điện ảnh.
Vượt 300 tỷ đồng, nhà sản xuất 'Trại buôn người' hé lộ hậu trường ít ai biết
Để có thể tạo nên những thước phim trong "Trại buôn người", ê-kíp đã phải trải qua nhiều ngày tháng vất vả trên phim trường.
Gây tranh cãi khi làm phim hoạt hình AI, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói gì?
Trước những tranh luận quanh bộ phim hoạt hình "Thế giới trần trụi" sắp ra rạp, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã lên tiếng.
Phim 'Trại buôn người' vượt mốc 300 tỷ đồng, dự kiến xây dựng phiên bản T13
Sau 11 ngày ra rạp, "Trại buôn người" vượt mốc 300 tỷ đồng doanh thu, trở thành một trong những phim Việt có thành tích nổi bật nhất năm 2026.
Phim ngắn AI bùng nổ ở Trung Quốc, diễn viên phải bỏ nghề đi bán rau
Diễn viên Từ Bằng chuyển sang bán rau sau khi công việc diễn xuất phim ngắn gặp khó khăn trong bối cảnh AI phát triển mạnh tại Trung Quốc.
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