(VTC News) -

Sáng 23/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng 4 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo thông báo của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) đang điều trị tại bệnh viện, luật sư bào chữa cho bị cáo này cũng vắng mặt tại phiên tòa. Ngoài ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Tú (em gái Lan) không có mặt.

Đối với các bị hại, HĐXX cho biết, trong tổng số 459 bị hại được triệu tập đến phiên tòa, có 118 người có mặt, số còn lại vắng mặt. Sau khi kiểm tra sự có mặt của những người tham gia tố tụng, đại diện VKS cho biết, các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập đến phiên tòa.

Bị cáo Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu, bị dẫn giải tới toà.

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết, trong quá trình xem xét vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện. Trong chiều nay, HĐXX tiếp tục xác minh tình trạng điều trị của bị cáo tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, HĐXX nhận thấy một số nội dung trong vụ án cần tiếp tục được làm rõ, trong đó có việc kiểm tra, đối chiếu, đánh giá số tiền liên quan và danh sách các bị hại. Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKS để điều tra bổ sung nhằm làm rõ các nội dung còn chưa được xác minh đầy đủ.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ tháng 10/2020 - 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc tập đoàn), Phạm Thị Hòa (mẹ của Linh) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) bàn bạc nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư.

Nhóm này tổ chức huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của cá nhân bà Hòa. Đồng thời, thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh sử dụng tài liệu sai sự thật về chiến lược và tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tư vấn, thu hút khách hàng.

Các nhà đầu tư được giới thiệu Sen Tài Thu đang mở rộng quy mô, nhiều chi nhánh hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao. Người tham gia được cam kết hưởng lợi tức từ 9% đến 13,5% tùy thời hạn hợp đồng, thanh toán đúng hạn và có thể rút vốn trước thời hạn. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được ghi tên vào sổ cổ đông và không có quyền lợi cổ đông theo quy định. Với thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 737,2 tỷ đồng được sử dụng để chi trả một phần lợi nhuận cho những người tham gia trước nhằm tạo lòng tin. Số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng, Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết. Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tổng cộng hơn 971 tỷ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Trong số này, Hòa và đồng phạm đã chi trả cho các nhà đầu tư hơn 213 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng truy tố, tháng 5/2023, bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương nhận giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến hoạt động huy động vốn. Lo sợ bị xử lý, bị cáo Hương tìm người “tác động” nhằm giảm nhẹ trách nhiệm.

Thông qua quan hệ xã hội, nữ Tổng Giám đốc Hương quen Nguyễn Thanh Tú và được giới thiệu gặp Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị gái Tú). Dù biết Lan là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến vụ án, Tú vẫn giới thiệu chị gái có quan hệ rộng với lãnh đạo ngành công an.

Khi gặp bị cáo Hương, Lan trấn an, hứa liên hệ lãnh đạo ngành công an để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Lan không liên hệ hay nhờ bất kỳ ai can thiệp. Sau đó, Lan nhiều lần hẹn vợ chồng bị cáo Hương cùng Tú đến khu đô thị Royal City, yêu cầu chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để cảm ơn những người giúp Hương thoát khỏi diện điều tra hoặc được giảm án nếu bị khởi tố.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 9 - 10/2023, bị cáo Hương đã 3 lần đưa cho Lan tổng cộng 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lan không sử dụng số tiền trên để “chạy án” mà dùng 9,5 tỷ đồng mua căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng, đưa 1 tỷ đồng cho một luật sư nhưng bị từ chối, số còn lại chi tiêu cá nhân. Sau đó, khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Hương mới biết Lan không thực hiện lời hứa nên đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.